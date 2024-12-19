إسبانيول وفالنسيا.. «نقطة» في «مؤجلة الفيضانات»!



مدريد (أ ف ب)



تعادل إسبانيول مع ضيفه فالنسيا 1-1، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان الفريق الكاتالوني البادئ بالتسجيل، عبر خافي بيوادو في الدقيقة 44، ورد الضيوف مطلع الشوط الثاني بواسطة دييجو لوبيز (47).

وبقي إسبانيول في المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة، مقابل 11 نقطة لفالنسيا صاحب المركز الأخير.

وتأجلت المباراة بسبب الفيضانات المميتة التي ضربت شرق إسبانيا نهاية أكتوبر الماضي وخلفت 227 قتيلاً.

ويملك فالنسيا مباراة مؤجلة ثانية أمام ريال مدريد يخوضها في الثاني من يناير المقبل.

وفي مباراة ثانية مؤجلة من المرحلة الثانية عشرة، تعادل فياريال مع رايو فايكانو 1-1 أيضاً.

وتقدم الضيوف بواسطة ألفارو جارسيا (20)، وتلقى أصحاب الأرض ضربة موجعة، بطرد مدافعهم الفرنسي ويلي كامبوالا في الدقيقة 32، لكن ذلك لم يمنعهم من إدراك التعادل بواسطة أيوسي بيريس (45).

وهو التعادل الثالث لفياريال في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، ورفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، مقابل 21 نقطة لرايو فايكانو الثاني عشر.