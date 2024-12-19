أنشيلوتي: سعيد بـ «اللقب 15» مع ريال مدريد



الدوحة (د ب أ)



أبدى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد سعادته بالتتويج بكأس القارات للأندية «الفيفا» إنتركونتيننتال، بالفوز على باتشوكا المكسيكي 3- صفر في المباراة النهائية. قال أنشيلوتي الفائز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل مدرب في العالم هذا العام، عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة: «أنا سعيد للغاية بتحقيق اللقب رقم 15 مع ريال مدريد».

وأشار المدرب الإيطالي المخضرم، «بدأنا اللقاء تدريجياً، وبالطبع هناك اختلاف في الجودة بين الفريقين، وكان علينا إظهار الشخصية».

وأضاف، «أنهينا اللقاء بأفضل شكل ممكن، وكل اللاعبين أدوا المطلوب بإجادة، وهو ما حضّرنا له، وهو صنع الفارق لمصلحتنا».

واختتم أنشيلوتي، «قدمنا أداءً هجومياً متميزاً، بفضل تعاون الثلاثي كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام، وسعداء بتحقيق لقب في منتصف الموسم». واحتفل أنشيلوتي في ملعب لوسيل بلقبه الخامس مع ريال مدريد، خلال عام 2024، بعد التتويج بكأس السوبر الإسباني، والدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.