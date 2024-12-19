الخميس 19 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب باتشوكا: أنا «محبط»!

مدرب باتشوكا: أنا «محبط»!
19 ديسمبر 2024 10:58

 
الدوحة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أنشيلوتي: سعيد بـ «اللقب 15» مع ريال مدريد
ريال مدريد.. «العالمية 6»


بدا جييرمو ألمادا، المدير الفني لباتشوكا المكسيكي محبطاً، بعد الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة صفر-3 في المباراة النهائية لكأس القارات للأندية الفيفا إنتركونتيننتال. صرح ألمادا، عقب اللقاء الذي أقيم في ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، «سنحت لنا بعض الفرص، ولكن افتقرنا إلى الكفاءة، وكان يجب أن نكون حاسمين في استغلال الفرص».
وأضاف المدرب الأوروجوياني، «فريقنا يضم عناصر شابة، وقدمنا مباراتين رائعتين، وكنت أتمنى الفوز في اللقاء الثالث النهائي، ولكن للأسف لم ننجح».
من جانبه، قال أسامة الإدريسي لاعب باتشوكا: «كنا ندرك صعوبة المباريات قبل وصولنا إلى قطر، وندرك جيداً أن الفوارق كبيرة لمصلحة ريال مدريد، لذا لم ننجح». وأضاف اللاعب المغربي، «شعور الخسارة مرير، ولكن استمتعنا بتجربة، وأتمنى أن تفيدنا في البطولة الأكبر، مونديال الأندية في صيف العام المقبل بالولايات المتحدة الأميركية».
وغادر باتشوكا بطل أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي العاصمة القطرية، محققاً لقبي كأس ديربي الأميركتين بالفوز على بوتافوجو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية بنتيجة 3- صفر، وكأس التحدي بالفوز على الأهلي المصري بطل أفريقيا بركلات الترجيح.

 

كأس القارات
مونديال الأندية
كأس العالم
باتشوكا
ريال مدريد
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
مقتل العشرات في حادثي مرور بأفغانستان
الأخبار العالمية
مقتل العشرات في حادثي مرور بأفغانستان
اليوم 11:04
مدرب باتشوكا: أنا «محبط»!
الرياضة
مدرب باتشوكا: أنا «محبط»!
اليوم 10:58
أنشيلوتي: سعيد بـ «اللقب 15» مع ريال مدريد
الرياضة
أنشيلوتي: سعيد بـ «اللقب 15» مع ريال مدريد
اليوم 10:56
أتالانتا يضرب بـ «قوة السداسية» في كأس إيطاليا
الرياضة
أتالانتا يضرب بـ «قوة السداسية» في كأس إيطاليا
اليوم 10:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©