مدرب باتشوكا: أنا «محبط»!



الدوحة (د ب أ)



بدا جييرمو ألمادا، المدير الفني لباتشوكا المكسيكي محبطاً، بعد الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة صفر-3 في المباراة النهائية لكأس القارات للأندية الفيفا إنتركونتيننتال. صرح ألمادا، عقب اللقاء الذي أقيم في ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، «سنحت لنا بعض الفرص، ولكن افتقرنا إلى الكفاءة، وكان يجب أن نكون حاسمين في استغلال الفرص».

وأضاف المدرب الأوروجوياني، «فريقنا يضم عناصر شابة، وقدمنا مباراتين رائعتين، وكنت أتمنى الفوز في اللقاء الثالث النهائي، ولكن للأسف لم ننجح».

من جانبه، قال أسامة الإدريسي لاعب باتشوكا: «كنا ندرك صعوبة المباريات قبل وصولنا إلى قطر، وندرك جيداً أن الفوارق كبيرة لمصلحة ريال مدريد، لذا لم ننجح». وأضاف اللاعب المغربي، «شعور الخسارة مرير، ولكن استمتعنا بتجربة، وأتمنى أن تفيدنا في البطولة الأكبر، مونديال الأندية في صيف العام المقبل بالولايات المتحدة الأميركية».

وغادر باتشوكا بطل أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي العاصمة القطرية، محققاً لقبي كأس ديربي الأميركتين بالفوز على بوتافوجو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية بنتيجة 3- صفر، وكأس التحدي بالفوز على الأهلي المصري بطل أفريقيا بركلات الترجيح.