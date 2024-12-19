بيتروفيتش «ملك» الاستخلاص الناجح بالرقم «16»

علي معالي (أبوظبي)

فرض اللاعب الصربي الشاب ديفيد بيتروفيتش (21 عاماً)، نفسه على القائمة الأساسية لفريق الشارقة حتى الآن، بعد مرور 10 جولات من دوري أدنوك للمحترفين، وأسهم بشكل كبير في جعل «الملك» على صدارة الدوري برصيد 27 نقطة حتى الآن، وأصبح بيتروفيتش يُلقب في الشارقة باسم «ملك الاستخلاص» الناجح، وذلك لما يقوم به حتى الآن بعد مشاركته في جميع مباريات الدوري الآن، منها 9 مباريات شارك أساسياً، ومباراة واحدة لعبها بديلاً.

ووصل إجمالي دقائق بيتروفيتش في أرض الملعب 808 دقائق، واستطاع اللاعب أن يؤكد وجوده على حساب لاعب آخر صاحب خبرة كبيرة وهو الحسن صالح، الذي أصبح جليس دكة البدلاء بعد التألق والأداء الجيد من بيتروفيتش.

ومع انتقال ديفيد قبل انطلاق الموسم إلى الشارقة، قادماً من رادنيتشكي نيش الصربي، حل إشكالية كبيرة في مركز المدافع الأيسر للشارقة، في ظل مستوى الحسن صالح المذبذب، مما كان يدفع الروماني كوزمين أولاريو في أحيان كثيرة إلى إشراك ماركوس ميلوني في هذا المركز.

وتعد صفة «ملك الاستخلاص» في بيت الشارقة صفة جديدة لهذا اللاعب، ويتساوى في عدد مرات الافتكاك الناجح (16) مع الثنائي ريتشارد أكونور مدافع الجزيرة، وسالم سليمان مدافع العروبة، ويتفوق عليهم في هذه الصفة عصام فايز مدافع عجمان بـ 21 مرة افتكاك.