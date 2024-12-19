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الرياضة

«أبوظبي للرياضات البحرية» يدشن «صيد الأسماك للسيدات»

«أبوظبي للرياضات البحرية» يدشن «صيد الأسماك للسيدات»
19 ديسمبر 2024 13:30

أبوظبي (الاتحاد)

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يشهد نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الجمعة، انطلاق الجولة الأولى من بطولة صيد الأسماك للسيدات التي تهدف إلى تعزيز مشاركتهن في الرياضات البحرية، وتشجيعهن على خوض تجارب جديدة في هذا المجال.
وتعد البطولة واحدة من الفعاليات الرياضية المتميزة التي تجمع بين التحدي والمتعة، حيث يشارك فيها عدد كبير من السيدات من مختلف الأعمار والخبرات، لتقديم أفضل ما لديهن في صيد الأسماك وسط أجواء تنافسية فريدة.
وأكد خليفة السويدي، مشرف عام السباق، أن البطولة تعكس رؤية النادي في تعزيز دور المرأة في الرياضة، وتوفير منصات ملائمة لهن، لإبراز مهاراتهن وتحقيق التميز.
وأشار إلى أن الجولة الأولى تشهد تجهيزات متكاملة، لضمان تجربة رياضية ممتعة وآمنة لجميع المشاركات، مع توفير الاحتياجات اللوجستية كافة.
وتنطلق فعاليات البطولة في الساعة العاشرة صباحاً، حيث يتم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى، وتكريم الفائزات في نهاية اليوم، والجمهور مدعو لمتابعة المنافسات والاستمتاع بأجواء البطولة التي تحتفي بمهارات السيدات في عالم الرياضات البحرية.
وتعد بطولة صيد الأسماك للسيدات خطوة نوعية لدعم المرأة الإماراتية والمقيمة، وتعكس التزام نادي أبوظبي للرياضات البحرية بنشر الثقافة الرياضية، وتشجيع الرياضات البيئية المستدامة.

 

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