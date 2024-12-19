«جولف الإمارات» إلى عُمان للمشاركة في «الخليجية»

دبي (الاتحاد)

تغادر بعثة منتخبات الجولف، ظهر غدٍ الجمعة، متجهة إلى سلطنة عمان الشقيقة للمشاركة في بطولة مجلس التعاون الثامنة للناشئين تحت 16 سنة، والسابعة للسيدات، والأولى للفتيات تحت 16 سنة، والمقرر إقامتها، خلال الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر الجاري، على أرض ملعب نادي غلا للجولف بالعاصمة العمانية مسقط.

ويحمل 9 لاعبين ولاعبات من أبناء وبنات الإمارات طموح التمثيل المشرف، في البطولة الخليجية، ويرأس بعثة المنتخب اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، وتضم معه خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجولف مدير المنتخبات، والمدرب فيصل السرجيني، واللاعبين محمد جاسم ثابت، وطارق العمادي، وعبدالله محمد درويش على صعيد منتخب الناشئين تحت 16 سنة، واللاعب زياد علي أبوبكر بفئة الأشبال تحت 13 سنة، ومنتخب السيدات يضم اللاعبات انتصار الريش، وفي البلوشي، ولارا الشايب، وبفئة الشابات تحت 16 سنة اللاعبتين سارة علي أبوبكر وأنكا ماتيو.

أشاد اللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد بالالتزام والحماس الذي ساد مراحل إعداد المنتخبات، وأبدى خلاله جميع اللاعبين الجدية في سعيهم لتثبيت أقدامهم ضمن صفوف المنتخبات، وقال: «الاتحاد لا يألو جهداً في توفير جميع سبل النجاح لأبنائه وبناته، في سعيه للارتقاء بمستوى اللاعبين واللاعبات، من خلال التدريبات المكثفة والمعسكرات الداخلية والخارجية، إلى جانب الحرص على وجود لاعبينا في البطولات الخليجية والعربية والقارية، كل حسب مرحلته العمرية».

وتمنى الهاشمي للجميع في ختام حديثه بالتوفيق في جميع المحافل التي يوجدون بها، مؤكداً الثقة الكبيرة الممنوحة لهم من الاتحاد الإماراتي للجولف بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي.