اتفاقية تعاون بين «دبي لأصحاب الهمم» ومركز أولادنا



دبي (الاتحاد)



وقع نادي دبي لأصحاب الهمم، ومركز أولادنا لأصحاب الهمم اتفاقية تعاون بهدف الدمج والتمكين، لتعزيز سعادة وجودة حياة أصحاب الهمم.

وقع الاتفاقية بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ومهى خزامي مدير مركز أولادنا.

وتسهم الاتفاقية في تحديد أطر التعاون بين الجانبين في المجالات والمبادرات الثقافية والمجتمعية والرياضية التي تستهدف فئة أصحاب الهمم.

وقال ثاني جمعة بالرقاد، ظلت القيادة الرشيدة توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في المجالات كافة، والتي ترفع دائماً شعار تمكين «أصحاب الهمم»، ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه، حيث نسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة.

وأضاف: نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تحويلها إلى وثيقة عمل بين النادي ومركز أولادنا للوصول إلى الأفضل، وفق النهج المرسوم من الجانبين.

ووصف بالرقاد الاتفاقية بأنها الأولى مع مركز لأصحاب الهمم بالدولة، والتي ستحقق العديد من المكاسب للنادي والمركز خلال الفترة المقبلة.

من ناحيتها، أعربت مهى خزامي عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية، مؤكدة أن «أصحاب الهمم» دائماً إلى القمم بالوصول إلى أعلى المستويات والطموحات.

وقالت: التقت إرادة الطرفين بهدف تحقيق التعاون المثمر، من أجل التطوير وتبادل الخبرات وتقديم المبادرات المجتمعية والثقافية والرياضية، وصولاً إلى الأهداف المنشودة.