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الرياضة

جراحة الكتف تنهي موسم نجم أتلانتا هوكس

جراحة الكتف تنهي موسم نجم أتلانتا هوكس
19 ديسمبر 2024 13:23

واشنطن (أ ف ب)

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يغيب كوبي بافكين عن صفوف أتلانتا هوكس حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، وفقاً لما أعلن النادي المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وسيخضع بافكين لجراحة في كتفه الأيمن في السابع من يناير.
وأعلن هوكس، سابع المنطقة الشرقية، إصابة أونييكا أوكونجوو بالتهاب في الركبة اليسرى، وغيابه عن الملاعب لمدة أسبوع.
ويلعب كلاهما أدواراً احتياطية مهمة لهوكس الذي حقق 14 فوزاً، وتكبّد 13 خسارة،
سجل بوفكين متوسط 5.3 نقاط، 2.1 متابعة و1.7 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة مع الفريق، على الرغم من معاناته من عدم استقرار في الكتف، ما استدعى استشارة أطباء إضافيين قبل اتخاذ قرار إجراء الجراحة.
وكان بوفكين الذي اختير في المركز الخامس عشر في «الدرافت» العام الماضي، توقع له الأطباء الشفاء التام قبل انطلاق موسم 2025-26.
أما أوكونجوو النيجيري الأصل، فسجل متوسط 11.3 نقطة، 6.6 متابعة، و1.4 تمريرة حاسمة مع أتلانتا في 25 مباراة.
يدخل أوكونجوو موسمه الخامس في الدوري الأميركي، بعد أن اختير في المركز السادس في درافت 2020.
حقق الموسم الماضي أعلى معدلات له في مسيرته، حيث بلغ متوسط تسجيله 10.2 نقطة، و1.3 تمريرة حاسمة في المباراة.
ويغيب أوكونجوو عن مباريات ضد سان أنتونيو خارج الديار، وعلى أرضه أمام ممفيس جريزليز، وأمام مينيسوتا تمبروولفز، وفي 26 الشهر الحالي أمام شيكاغو بولز.

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