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الرياضة

فينيسيوس: «أعيش بسلام» لهذا السبب

فينيسيوس: «أعيش بسلام» لهذا السبب
19 ديسمبر 2024 14:17

 
مدريد (د ب أ)

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أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن سعادته بحصوله على جائزة الكرة الذهبية ببطولة إنتركونتيننتال، وجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، وأفضل لاعب في البطولة.
وقاد فينيسيوس جونيور الريال إلى التتويج بلقب كأس إنتر كونتيننتال، عقب الفوز في المباراة النهائية على فريق باتشوكا المكسيكي بثلاثية، بعدما تمريرة حاسمة لكيليان مبابي ليسجل الهدف الأول، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثالث من ركلة جزاء.
وقال فينيسيوس، الفائز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 للصحفيين في ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «كان أسبوعاً جميلاً ومهما للغاية بالنسبة لي، هذه هدية لجميع اللاعبين الذين لعبوا معي منذ أن كنت طفلاً، وخاصة لاعبي ريال مدريد، لقد فعلوا كل شيء من أجلي، وأعطوني الحرية، وساعدوني كل يوم للقيام بأشياء رائعة للفريق، ولهذا النادي الكبير، أتمنى أن نتمكن من الاستمرار على هذا المنوال لفترة طويلة».
وعن عدم حصوله على جائزة الكرة الذهبية: «أعيش أيامي بسلام شديد منذ تمكنت من توفير حياة أفضل لعائلتي، وصلت إلى ريال مدريد، أفضل نادٍ في العالم، قللوا من قدري لفترة طويلة، لكنني لم أخفض رأسي أبداً، وواصلت العمل الجاد، الجائزة التي لم يرغب الناس في التصويت لي فيها لن تغير ما أفكر به وما يقوله لي جميع زملائي كل يوم، أنا هنا لألعب من أجلهم، وأبذل قصارى جهدي من أجل أروع قميص في العالم».
وعن علاقته بالفرنسي كيليان مبابي، قال: «أنا من أكبر معجبيه، أرسلت له العديد من الرسائل، لأنني كنت أحلم دائماً باللعب معه، فهو لاعب رائع، لفترة طويلة، كان كل منا معجباً بالآخر، لدينا فريق رائع ويحب الجميع بعضهم، دون غرور، نحن هنا لوضع ريال مدريد في القمة، حيث ينبغي أن يكون دائماً».
وعما إذا كان الفوز بلقب كأس إنتركونتيننتال يمنحه المزيد من الثقة، قال: «نريد الفوز في كل مباراة نلعبها، وخاصة إذا كانت مباراة نهائية، نريد دائماً أن نكون في القمة، اليوم ليس مجرد كأس، لقد توجنا أبطالاً للعالم، آمل أن نواصل تحقيق الانتصارات لفترة طويلة، ونواصل صناعة التاريخ بهذا القميص».

 

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