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الرياضة

مبابي يكشف «السبب الأهم» في الرحيل عن سان جيرمان!

مبابي يكشف «السبب الأهم» في الرحيل عن سان جيرمان!
19 ديسمبر 2024 14:19

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن الأسباب التي دفعته إلى الرحيل عن ناديه السابق باريس سان جيرمان، وقال إن رغبته في تحقيق حلمه باللعب لـ «الريال» كانت السبب الأول والأهم لقراره بمغادرة ناديه الفرنسي. وأضاف: «أمضيت 7 سنوات في سان جيرمان، وكان ذلك شرفاً لي، وأعتقد أنني ربما لم أقل ذلك بوضوح من قبل، ولكنني أدرك جيداً من أين أتيت، من نادٍ كبير ومهم هو سان جيرمان.
وأشار مبابي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، إلي أن ريال مدريد أقنعه بطي الصفحة الباريسية، وقال: «قلت دائماً إن الريال هو النادي الوحيد في العالم الذي من الممكن أن أغادر باريس من أجله، ولو لم أستطع ذلك، ما كنت رحلت، ولبقيت في «حديقة الأمراء» طوال حياتي، ولكن كان يتملكني حلم اللعب للريال، وأنا سعيد بذلك».
ورغم رحيل مبابي، إلا أنه لم يتردد في الإشادة بناديه السابق، مؤكداً احترامه له، مشيراً إلى أهمية السنوات السبع التي أمضاها لاعباً بقميص سان جيرمان، وقال: «الباريسي» أهم نادٍ في فرنسا، وأحد أفضل أندية العالم.
وقال موقع جول العالمي الذي نقل مقتطفات من هذا الحديث، إن هذا الاعتراف من مبابي يجسد حقيقة حبه للنادي الفرنسي حتى بعد رحيله.
وفي ختام حديث مبابي، حرص على أن يؤكد متابعته لمباريات سان جيرمان منذ انتفاله للريال، وقال: أشاهد دائماً مباريات الفريق، وعندي أصدقاء كثيرون هناك، وهم يلعبون جيداً هذا الموسم، في إشارة إلى أنه لا يزال مشجعاً قوياً للنادي، حتى وإن كان «عن بُعد».
ولم يتطرق مبابي للحديث عن أي خلافات أو قضايا بينه وبين إدارة سان جيرمان، وركز فقط على الجانب الإيجابي في علاقته بالنادي الذي شهد تألقه وبداية مجده وتفجره.
وذكر الموقع أن هداف كأس العالم الأخيرة 2022، قدم إيضاحاً جديداً بشأن موضوع يثير جدلاً في الأوساط الرياضية الفرنسية، منذ رحيله، ويؤكد حقيقة أنه رغم حلمه المدريدي، يكن كل الاحترام والتقدير لناديه السابق.

ريال مدريد
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
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