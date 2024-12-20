الجمعة 20 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة وأتلتيكو.. «قمة التناقض» بين الألماني والأرجنتيني

برشلونة وأتلتيكو.. «قمة التناقض» بين الألماني والأرجنتيني
20 ديسمبر 2024 13:30

مراد المصري (أبوظبي)
يلعب برشلونة وأتلتيكو مدريد غداً السبت على الملعب الأولمبي، في لقاء قمة ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، مع تشارك الفريقين نفس عدد النقاط في أعلى جدول الترتيب، وما يزيد من ترقب اللقاء، هو الأسلوب المختلف تماماً بين المدربين هانسي فليك ودييجو سيميوني.
يمتلك فليك وسيميوني طريقة مختلفة تماماً، حيث يلعب برشلونة دائماً بخط الدفاع المتقدم، فيما يفضل «الروخيبلانكوس» التمركز بالقرب من منطقته بطريقة أكثر تنظيماً، وإغلاق المساحات حتى لا يتمكن المنافس من الحصول على الكرة داخلها.
يدخل برشلونة المباراة باعتباره الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في الدوري برصيد 50 هدفاً في 18 مباراة، وهو ما يعادل عملياً ثلاثة أهداف في كل مباراة، فيما يعد أتلتيكو مدريد، إلى جانب ريال سوسيداد، صاحبي أفضل خط دفاع في «الليجا»، مع استقبالهما 11 هدفاً فقط في 17 مباراة.
أجرى المدرب الأرجنتيني بعض التغييرات على أسلوبه هذا الموسم، وأصبح خط الدفاع أكثر تنظيماً، إلا أنه لا يمتلك ذكريات جيدة في مواجهة هانسي فليك.
التقى فليك وسيميوني في مرحلة المجموعات ضمن دوري أبطال أوروبا 2020-2021، حيث فاز بايرن ميونيخ بقيادة فليك في مباراة، وتعادل الفريقان في الأخرى، كان اللقاء الأول في أليانز أرينا، وفاز الفريق الألماني بنتيجة مقنعة 4-0، وفي مباراة الإياب في «ميتروبوليتانو»، انتهت المباراة بالتعادل 1-1، في لقاء كان كافح فيه أتلتيكو مدريد للتأهل ضد بايرن ميونيخ المتأهل بالفعل.

أخبار ذات صلة
برشلونة وأتلتيكو.. «معركة الصدارة»!
لا أحد يريد حسم اللقب في الدوريات الأوروبية الكُبرى!
برشلونة
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
هانسي فليك
دييجو سيميوني
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
رحيمي يُتوج أبطال «آسيوية» الشطرنج السريع
الرياضة
رحيمي يُتوج أبطال «آسيوية» الشطرنج السريع
اليوم 16:00
شرطة رأس الخيمة جاهزة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية
علوم الدار
شرطة رأس الخيمة جاهزة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية
اليوم 15:46
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"
اليوم 15:35
سباق «طريقك للتعافي» يشهد مشاركة كبيرة في «مدينة زايد»
الرياضة
سباق «طريقك للتعافي» يشهد مشاركة كبيرة في «مدينة زايد»
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©