برشلونة وأتلتيكو.. «قمة التناقض» بين الألماني والأرجنتيني

مراد المصري (أبوظبي)

يلعب برشلونة وأتلتيكو مدريد غداً السبت على الملعب الأولمبي، في لقاء قمة ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، مع تشارك الفريقين نفس عدد النقاط في أعلى جدول الترتيب، وما يزيد من ترقب اللقاء، هو الأسلوب المختلف تماماً بين المدربين هانسي فليك ودييجو سيميوني.

يمتلك فليك وسيميوني طريقة مختلفة تماماً، حيث يلعب برشلونة دائماً بخط الدفاع المتقدم، فيما يفضل «الروخيبلانكوس» التمركز بالقرب من منطقته بطريقة أكثر تنظيماً، وإغلاق المساحات حتى لا يتمكن المنافس من الحصول على الكرة داخلها.

يدخل برشلونة المباراة باعتباره الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في الدوري برصيد 50 هدفاً في 18 مباراة، وهو ما يعادل عملياً ثلاثة أهداف في كل مباراة، فيما يعد أتلتيكو مدريد، إلى جانب ريال سوسيداد، صاحبي أفضل خط دفاع في «الليجا»، مع استقبالهما 11 هدفاً فقط في 17 مباراة.

أجرى المدرب الأرجنتيني بعض التغييرات على أسلوبه هذا الموسم، وأصبح خط الدفاع أكثر تنظيماً، إلا أنه لا يمتلك ذكريات جيدة في مواجهة هانسي فليك.

التقى فليك وسيميوني في مرحلة المجموعات ضمن دوري أبطال أوروبا 2020-2021، حيث فاز بايرن ميونيخ بقيادة فليك في مباراة، وتعادل الفريقان في الأخرى، كان اللقاء الأول في أليانز أرينا، وفاز الفريق الألماني بنتيجة مقنعة 4-0، وفي مباراة الإياب في «ميتروبوليتانو»، انتهت المباراة بالتعادل 1-1، في لقاء كان كافح فيه أتلتيكو مدريد للتأهل ضد بايرن ميونيخ المتأهل بالفعل.