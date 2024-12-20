«حياكم في أبوظبي» على قميص جيرونا لمدة عامين

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، اتفاقية جديدة مع نادي جيرونا الإسباني لكرة القدم، تصبح بموجبها الشريك الرئيس لأطقم التدريب الخاصة بالفريق الأول للنادي على مدار سنتين قابلة للتمديد.

ويشهد التعاون بين الجانبين ظهور شعار «حيّاكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في الدائرة، على الجانب الأمامي من زي التدريب وقمصان ما قبل مباريات الفريق الأول للنادي، سعياً إلى تسليط الضوء على الوجهة السياحية أمام مُشجعي كرة القدم، محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقالت نوف محمد البوشليبي، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال الاستراتيجي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «في ظلّ التنامي المتسارع لمكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للرياضة، يسعدنا التعاون مع نادي جيرونا، الذي يقترب من إتمام مئويته، ويُعد من الأندية المتميزة التي تتمتع بتاريخ غني وجماهيرية واسعة وجاذبية عالمية في شراكة تسهم في تعريف مشجعي كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، بالعلامة التجارية البارزة لأبوظبي «حياكم في أبوظبي»، ونحن ملتزمون من خلال هذه الشراكة، بمواصلة تقديم التجارب الفريدة في إمارتنا، ونتطلّع إلى دور هذه الشراكة في ترسيخ مكانة الإمارة، وتشجيع المزيد من الزوّار على اكتشاف أبوظبي، وما تتمتع به من ميزات تجعلها وجهة عالمية استثنائية».

وقال ديلفي جيلي، رئيس نادي جيرونا لكرة القدم: «تدعم هذه الاتفاقية مبادراتنا الرياضية والتجارية، ونحن سعداء بثقة «حيّاكم في أبوظبي»، فشراكتنا تجمع علامتين تجمعهما قيم الشغف والتميز والالتزام بالتطوير والنمو المستمر».

وإلى جانب شراكة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مع نادي جيرونا، وإبراز مكانة أبوظبي أمام متابعي الدوري الإسباني في جميع أنحاء العالم، تمتلك الدائرة علاقات شراكة راسخة مع أبرز الجهات الرياضية العالمية، مثل مؤسسة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، فيما تستضيف الإمارة مجموعة من أهم البطولات والفعاليات على مدار العام، ومن بينها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في أبوظبي، والدوري العالمي للتنس، وبطولة أبوظبي الدولية للكريكيت T10.

يُذكر أن التعاون مع نادي جيرونا يتماشى مع رسالة الدائرة الرامية إلى تمكين النمو المستدام دعماً للاستراتيجية السياحية 2030 التي تهدف إلى زيادة عدد زوار الإمارة من نحو 24 مليوناً في عام 2023 إلى 39.3 مليون بحلول عام 2030، وتوفير نحو 178 ألف وظيفة جديدة ضمن القطاع.