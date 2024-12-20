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الإمارات.. حلم العودة إلى منصات التتويج في كأس الخليج

الإمارات.. حلم العودة إلى منصات التتويج في كأس الخليج
20 ديسمبر 2024 18:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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خليجي 26
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أوقعت قرعة «خليجي 26» منتخبنا الوطني، ضمن المجموعة الأولى، مع الكويت وقطر وعُمان، ويطارد «الأبيض» حلم العودة إلى منصات التتويج الخليجية، بعد آخر لقب حققه في «نسخة 21» بالبحرين عام 2013، عندما فاز باللقب الثاني في تاريخه بالبطولة، والأول خارج أرضه بعد «لقب 2007» في أبوظبي.
ويعيش منتخبنا مرحلة رائعة، ويقدم مستويات طيبة في الفترة الماضية، خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالفوز على قيرغيزستان 3-صفر، وقطر 5-صفر.
ويملك «الأبيض» تاريخاً لافتاً في البطولة بخلاف التتويج مرتين، حيث جاء في المركز الثاني 4 مرات في نسخ 1986 و1988 و1994 و2017، والمركز الثالث 5 مرات في نسخ 1972 و1974 و1982 و1998 و2014، بينما غاب عن «النسخة الأولى» فقط.
وتعوّل الجماهير على البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا، من أجل العودة إلى منصات التتويج الخليجية بعد غياب، في ظل الإمكانات القوية والعناصر المتميزة في قائمة «الأبيض»، والتي تجمع الخبرة والشباب، كما أن البطولة الظهور الأول للمدرب البرتغالي في البطولة الخليجي، كما أن الجماهير تعتبر بطولة كأس الخليج محطة مهمة لتحضير المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.
ويملك منتخبنا لاعبين متميزين بين صفوفه، لاسيما يحيى الغساني، وعبد الله حارب، وفابيو ليما، بالإضافة إلى طحنون الزعابي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، زايد سلطان، وعبد الله إدريس، ويحيى نادر، وخالد الظنحاني، والحارس المتألق خالد عيسى.

 

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