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الرياضة

أكرم عفيف «الأغلى» في كأس الخليج

أكرم عفيف «الأغلى» في كأس الخليج
20 ديسمبر 2024 17:23

 أبوظبي (الاتحاد)


تشهد بطولة «خليجي 26» بالكويت حضوراً لافتا لأبرز اللاعبين في الدوريات الخليجية وخارجها من المحترفين مع منتخباتهم التي تنافس في تلك النسخة، والتي تجمع أفضل المواهب للجيل الحالي لجميع الفرق المشاركة، من مختلف الدول بالمنطقة الخليجية.
وبعد وصول إجمالي القيمة السوقية لمنتخبات البطولة إلى 120 مليون يورو، كان لابد من رصد أعلى القيم السوقية لنجوم البطولة نفسها من اللاعبين المشاركين في البطولة، والمتوقع لهم خطف الأضواء خلال مسارها الذي يبدأ اليوم، عبر قائمة «التوب 5»، أو أعلى 5 لاعبين في القيمة السوقية مع المنتخبات الثمانية المشاركة بالبطولة.
وحل أكرم عفيف، قائد منتخب قطر ولاعب السد المُتوج بلقب أفضل لاعب بآسيا، على رأس القائمة، ليصبح الأغلى في البطولة بقيمة سوقية وصلت إلى 7.5 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في تحديد القيم السوقية للاعبين حول العالم.
ويأتي فابيو ليما مهاجم منتخبنا ونادي الوصل في مركز الوصافة بـ7 ملايين يورو، وفراس البريكان لاعب السعودية وأهلي جدة «5 ملايين يورو»، والمعز علي لاعب قطر والدحيل، «3.5 مليون يورو»، والبحريني علي مدن لاعب الرفاع «2.5 مليون يورو».

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قائمة الأغلى
أكرم عفيف «قطر» 7.5 مليون يورو
فابيو ليما «الإمارات» 7 ملايين يورو
فراس البريكان «السعودية» 5 ملايين يورو
المعز علي «قطر» 3.5 مليون يورو
علي مدن «البحرين» 2.5 مليون يورو

الإمارات
كأس الخليج العربي
خليجي 26
فابيو ليما
قطر
السعودية
البحرين
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