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الرياضة

المحكمة تؤجل البت في واقعة «القداحة»!

المحكمة تؤجل البت في واقعة «القداحة»!
20 ديسمبر 2024 17:41

برلين (د ب أ)

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن المحكمة الرياضية التابعة له ستنظر احتجاج نادي بوخوم على نتيجة مباراته أمام يونيون برلين ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» في التاسع من يناير القادم.
وشهدت المباراة تعرض باتريك درويس، حارس بوخوم، لضربة في رأسه من قداحة ألقيت عليه من جانب مشجعي يونيون خلال لقاء الفريقين يوم السبت الماضي. وتوقفت المباراة لمدة 25 دقيقة في الوقت الذي لم يتمكن خلاله الحارس من استكمال اللقاء، الذي انتهى بتعادل الفريقين 1-1.
وتقدم بوخوم الذي يتذيل جدول ترتيب المسابقة، باحتجاج على النتيجة أمام الاتحاد الألماني لكرة القدم، وشدد على أنه لم يكن لديه أي بدلاء عندما أصيب درويس واضطر للاستعانة بأحد مهاجميه لحراسة عرين الفريق خلال الوقت المتبقي من اللقاء.
من جانبه، أكد يونيون برلين أنه فرض حظراً على المشجع المشتبه به من دخول أي ملعب على مستوى البلاد لمدة 3 سنوات، مشيراً إلى أن المتهم يخضع أيضاً لعقوبة جنائية بعد تحديد هويته سريعاً.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بوخوم
يونيون برلين
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