دياز يزيد متاعب مانشستر سيتي!



لندن (أ ف ب)



يغيب البرتغالي روبن دياز قلب دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم لمدة تصل إلى أربعة أسابيع بسبب مشكلة عضلية، ما يزيد من متاعب فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا الساعي لإنقاذ موسمه.

ولم يشارك المدافع الدولي في جميع المباريات الخمس لفريقه في نوفمبر الماضي بسبب مشكلة في ربلة الساق، لكنه عاد مع بداية الشهر الحالي، وشارك بشكل أساسي.

ولن يكون دياز متاحاً في تشكيلة جوارديولا أمام أستون فيلا السبت ضمن المرحلة السابعة عشرة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس البرازيلي إيدرسون.

قال جوارديولا في مؤتمر صحفي عشية المباراة «سيغيب روبن لفترة طويلة، ولا أعرف إذا كان إيدرسون سيكون جاهزاً غداً أم لا»، مضيفاً أن دياز سيبتعد عن الملاعب لمدة «ثلاثة أو أربعة أسابيع».

وأوضح «بعد مرور 75 دقيقة من مباراة مانشستر يونايتد شعر بشيء ما، إنه قوي وأراد البقاء في الملعب، لكنه الآن مصاب».

ويعيش مانشستر سيتي أزمة إصابات، ما أثّر على نتائجه في الأسابيع الماضية، إذ خسر ثمانياً من مبارياته الـ11 الأخيرة في مختلف المسابقات، ويحتل المركز الخامس في الدوري، بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر، مع مباراة مؤجلة في جعبة الأخير.

ويستمر غياب المدافع الهولندي نايثن أكيه، لكن المدافعين السويسري مانويل أكانجي وجون ستونز عادا إلى التدريبات.

وقال جوارديولا «مانويل وجون عادا إلى التدريب وهذا أمر جيد لنا، كلما عاد المزيد من اللاعبين، كان ذلك أفضل».

وأضاف «لا أعرف بعد ما إذا كان بإمكانهما المشاركة أمام أستون فيلا، خاضا أول حصة تدريبية لهما بشكل كامل، كانا غائبين لفترة».