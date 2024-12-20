الجمعة 20 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دياز يزيد متاعب مانشستر سيتي!

دياز يزيد متاعب مانشستر سيتي!
20 ديسمبر 2024 18:22

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
بوستيكوجلو: توتنهام أصاب نفسه بـ «الألم»!
لا أحد يريد حسم اللقب في الدوريات الأوروبية الكُبرى!


يغيب البرتغالي روبن دياز قلب دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم لمدة تصل إلى أربعة أسابيع بسبب مشكلة عضلية، ما يزيد من متاعب فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا الساعي لإنقاذ موسمه.
ولم يشارك المدافع الدولي في جميع المباريات الخمس لفريقه في نوفمبر الماضي بسبب مشكلة في ربلة الساق، لكنه عاد مع بداية الشهر الحالي، وشارك بشكل أساسي.
ولن يكون دياز متاحاً في تشكيلة جوارديولا أمام أستون فيلا السبت ضمن المرحلة السابعة عشرة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس البرازيلي إيدرسون.
قال جوارديولا في مؤتمر صحفي عشية المباراة «سيغيب روبن لفترة طويلة، ولا أعرف إذا كان إيدرسون سيكون جاهزاً غداً أم لا»، مضيفاً أن دياز سيبتعد عن الملاعب لمدة «ثلاثة أو أربعة أسابيع».
وأوضح «بعد مرور 75 دقيقة من مباراة مانشستر يونايتد شعر بشيء ما، إنه قوي وأراد البقاء في الملعب، لكنه الآن مصاب».
ويعيش مانشستر سيتي أزمة إصابات، ما أثّر على نتائجه في الأسابيع الماضية، إذ خسر ثمانياً من مبارياته الـ11 الأخيرة في مختلف المسابقات، ويحتل المركز الخامس في الدوري، بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر، مع مباراة مؤجلة في جعبة الأخير.
ويستمر غياب المدافع الهولندي نايثن أكيه، لكن المدافعين السويسري مانويل أكانجي وجون ستونز عادا إلى التدريبات.
وقال جوارديولا «مانويل وجون عادا إلى التدريب وهذا أمر جيد لنا، كلما عاد المزيد من اللاعبين، كان ذلك أفضل».
وأضاف «لا أعرف بعد ما إذا كان بإمكانهما المشاركة أمام أستون فيلا، خاضا أول حصة تدريبية لهما بشكل كامل، كانا غائبين لفترة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
مانشستر يونايتد
أستون فيلا
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
.
اقتصاد
تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية
اليوم 18:38
«المصرف المركزي» وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان فرص التعاون
اقتصاد
«المصرف المركزي» وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان فرص التعاون
اليوم 18:35
«مالية عجمان» تكرّم أفضل 10 مورّدين لعام 2024
اقتصاد
«مالية عجمان» تكرّم أفضل 10 مورّدين لعام 2024
اليوم 18:33
عمار النعيمي: فخورون بإنجازات أبناء الإمارات الرياضية في المحافل الدولية
الرياضة
عمار النعيمي: فخورون بإنجازات أبناء الإمارات الرياضية في المحافل الدولية
اليوم 18:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©