شاهين يطالب دورتموند بإنهاء السلسلة!



دوسلدورف (د ب أ)



طالب نوري شاهين، مدرب بوروسيا دورتموند، لاعبيه بضرورة إنهاء سلسلة التعادلات التي سقط فيها الفريق، خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا».

ويلتقي دورتموند مع مضيفه فولفسبرج، الأحد، في المرحلة الخامسة عشرة بـ«البوندسليجا».

وقال شاهين للصحفيين: «يجب علينا الفوز بهذه المباراة، علينا أن نعي حقيقة النادي الكبير الذي نلعب له، أي شخص لا يدرك ذلك فهو في غير مكانه هنا».

ويحتل دورتموند المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بفارق 11 نقطة، خلف غريمه التقليدي بايرن ميونيخ «المتصدر»، و4 نقاط خلف المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبخلاف تعادله في مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري الألماني، لم يحقق دورتموند أي انتصار خارج ملعبه بالمسابقة هذا الموسم، حيث تعادل مرتين، وتلقى 4 هزائم.

وأكد شاهين: «نعاني من أزمة نتائج، لا يمكننا أن نرضى بالتواجد في المركز الثامن في جدول الترتيب».

وأضاف: «رأيت مراراً وتكراراً خلال النصف الأول من الموسم إلى أين يمكن أن تذهب الأمور، ولكننا واجهنا أيضاً الكثير من النكسات، ومع ذلك، أتوقع مني ومن فريقي أن نكون أكثر استقراراً وثباتاً، ينبغي علينا أن نحقق ذلك في أسرع وقت ممكن».

وربما تتعزز صفوف دورتموند بعودة جوليان براندت، لاعب الوسط، والمدافع فالديمار أنطون، عقب تعافيهما من الإصابة، لكن مشاركة جوليان رايرسون ما زالت محل شك.

وتحمل المباراة الطابع الثأري لدورتموند، الذي سيحاول رد الاعتبار من خسارته صفر-1 أمام فولفسبورج بالدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا في أكتوبر الماضي، على ملعب (فوكسفاجن أرينا)، الذي يستضيف اللقاء المقبل بينهما.

وأتم شاهين تصريحاته قائلاً: «حصلوا على الاستقرار بعد مباراة الكأس، وحصدوا الكثير من النقاط، الفريق لديه بصمة واضحة، لم يحالفنا الحظ بعض الشيء بالخروج من الكأس في ذلك الوقت، لكننا الآن نسافر بمزيد من اللاعبين ونريد الانتصار في اللقاء».