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الرياضة

سان جيرمان يخطط لمرحلة ما بعد ماركينيوس!

سان جيرمان يخطط لمرحلة ما بعد ماركينيوس!
20 ديسمبر 2024 19:08

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يخطط باريس سان جيرمان لتجديد خط دفاعه ودعمه بلاعبين أكثر شباباً قادرين على تلبية الطموحات التكتيكية المرتفعة لـ«الباريسي»، خلال السنوات القادمة، ويشكل هذا الأمر«منعطفاً» جديداً في الرؤية الاستراتيجية للنادي، على اعتبار أن القدرة على المنافسة لا تأتي على المدى الطويل، إلا من خلال تعديلات جذرية في صفوف الفريق، وخاصة الدفاع.
ومن هذا المنطلق، كشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أن سان جيرمان يستعد من الآن لمرحلة ما بعد البرازيلي «المخضرم» ماركينيوس «31عاماً» قلب الدفاع وقائد الفريق، والذي يمتد عقده حتى «صيف 2028».
وقالت الصحيفة إنه من بين اللاعبين الذين يتم التفكير فيهم من الآن لشغل مركز قلب الدفاع، الأوزبكي أبدوقدير خوسانوف «20 عاماً» المدافع الشاب بنادي لانس، وهو خيار جدي على حد قول الصحيفة، في ظل الاحتمال الكبير لرحيل السلوفاكي ميلان سكرينيار بنهاية الموسم الحالي.
وأضافت الصحيفة أن مدافع لانس ذو «بروفايل» متميز ويتمتع بمواصفات قلب الدفاع العصري من حُسن تمركز ورؤية جيدة وقوة بدنية ودقة تمرير، فضلاً عن هدوئه.
وتابعت الصحيفة إن هناك مدافعين آخرين من خارج الدوري الفرنسي، في الدوريات الأوروبية الأخرى، خاصة الدوري الإنجليزي، ويتمتعون بالخبرة ولكنها لم تذكرهم بالاسم.
ورغم أن ماركينيوس يمثل «أيقونة» للفريق بخبرته الطويلة، حيث يلعب لسان جيرمان منذ 2013، إلا أن حالته ترمز إلى هذا التغيير الذي يستهدفه النادي، لأن نجم «السامبا» لم يعد ضمن الخطط الطويلة الأجل للفريق.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
ماركينوس
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