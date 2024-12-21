مشاركة كبيرة في «بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي»



الفجيرة (وام)



واصلت «بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي»، المقامة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، فعالياتها في يومها الثاني، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والشيخ حمد بن عبدالله بن حمد الشرقي.

وشهد اليوم الثاني مشاركة أكثر من 120 جواداً عربياً أصيلاً، تم تصنيفها في فئات عدة، وفقاً للمواصفات العالمية لجمال الخيل، كما تميزت الفعاليات بتنوع الأنشطة والبرامج المصاحبة، حيث قدمت اللجنة المنظمة عروضاً متميزة للفروسية العربية التقليدية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية.

وجرت المنافسات، في الفعالية الرئيسية، في فئات الجمال المختلفة «مهرات، أفراس، وفحول»، إلى جانب فئة «أفضل خيل في العرض»، وتميزت العروض بتنافس شديد بين المشاركين، وسط إشادة كبيرة من لجنة التحكيم والجماهير بجمال الخيول وروعتها.

وتستمر البطولة في جذب المهتمين بعالم الفروسية، مع توقعات بأن تشهد المزيد من الفعاليات المثيرة والعروض المتميزة، ما يعزز مكانة الفجيرة بوصفها وجهة رئيسية لرياضات الفروسية على مستوى العالم.