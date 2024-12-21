إسبانيا وفرنسا بطلا الناشئين في «عالمية» الدراجات الهوائية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم الرابع وقبل الأخير من بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية (أبوظبي 2024)، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، على كورنيش أبوظبي، تتويج الإسباني ترافيس أسينخو جانداكوفا بذهبية فئة الناشئين 20 بوصة، بينما حقق الفرنسي رومان سالون في فئة الناشئين 26 بوصة، وذلك في منافسات تجارب الأداء.

ففي فئة الناشئين (ذكور) 20 بوصة، ومن بين 28 متسابقاً يمثلون 10 دول في نصف النهائي، تأهل راكبان إسبانيان إلى النهائي، وهما ترافيس أسينخو جانداكوفا وفيكتور بيريز زامورا، اللذان سجلا 130 نقطة لفريق إسبانيا، الذي فاز بأول لقب في اليوم الأول من البطولة.

وانضم إليهما الفرنسي جيوم كامو، الذي حقق أعلى ترتيب في التصفيات، والألماني دينيس أرنولد، والإيطالي كريستيان بورسي، والياباني كوتارو يوكوتا.

وفي النهائي، تنافس أعلى متسابقين تصنيفاً عبر خمس مراحل، فتناوب أسينخو جانداكوفا وكامو على الصدارة أثناء تخطيهما العقبات، بينما كان بيريز زامورا وأرنولد قريبين، يتنافسان على مكان في منصة التتويج، وأظهر أسينخو جانداكوفا، المتسابق الإسباني الأصغر سناً، احترافية واستمرارية رائعة خلال النهائي، حيث سجل 250 نقطة، ليؤكد لقبه الرابع كبطل عالمي لناشئي الاتحاد الدولي للدراجات.

وفي فئة الناشئين (ذكور) 26 بوصة، شهد النهائي أربعة متنافسين، بينهم راكبان إسبانيان، مارك سالوم كاساس وفيران جونزالو فاكير، اللذان كانا مهيمنين في نصف النهائي برصيد 630 و610 نقاط على التوالي، وواجها التشيكي فويتيك هيندريتش والفرنسي رومان سالون في خمس مراحل، وافتتح هيندريتش المنافسة بحصد 60 نقطة في المرحلة الأولى، بينما سجل كل من سالون وجونزالو فاكير 50 نقطة، وواصل هيندريتش تقدمه بتسجيل 40 نقطة أخرى في المرحلة الثانية، في حين حافظ الفرنسي سالون على ثباته وسجل 50 نقطة أخرى في المرحلة الرابعة.

ورغم التحديات في المرحلتين الثانية والثالثة، تمكن جونزالو فاكير من العودة وجعل المنافسة محتدمة، لكن رومان سالون برز كأفضل متسابق في النهائي، حيث سجل إجمالي 140 نقطة ليحصد الميدالية الذهبية، وبفارق 10 نقاط فقط عن بقية المنافسين الثلاثة، وضمن هيندريتش الميدالية الفضية بفضل تسجيله 60 نقطة في المرحلة الافتتاحية، مما ترك جونزالو فاكير بالميدالية البرونزية.