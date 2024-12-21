مُلاك إيفرتون الجدد يدعمون المدرب دايك

لندن (رويترز)

قال شون دايك مدرب إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يحظى بدعم ملاك النادي الجدد لكن يتعين عليه تقديم أداء جيد في الملعب لإثبات ذاته.

أكملت مجموعة فريدكين عملية الاستحواذ على إيفرتون يوم الخميس في منتصف موسم عانى فيه الفريق في الملعب إذ يحتل المركز 16 في الجدول بثلاثة انتصارات فقط في 15 مباراة.

وقال دايك للصحفيين: «يتعين عليك الفوز بالمباريات، هذا لا يتغير وأنا أدرك ذلك جيداً، لقد ذكروا أنهم جمعوا الكثير من المعلومات خلال فترة شراء النادي وأنهم يدركون التحديات التي مررت بها وواجهناها معاً».

وقال دايك إن مارك واتس الرئيس التنفيذي الجديد لإيفرتون عبر عن دعمه للمدرب الذي قاد الفريق خلال موسم 2023-2024 المضطرب إذ كافح لتجنب الهبوط بعد خصم ثماني نقاط بسبب خرق اللوائح المالية للدوري.

وأوضح دايك: «قال ليس لدينا أي سبب للتشكك فيك، لدينا كل الأسباب لدعم ما كنت تفعله ونأمل أن نزيد هذا الدعم.. التحذير الواضح هو ما أقوله، وليس ما يقولونه، أعلم أنه لا يزال يتعين عليك الفوز بالمباريات، بينما تفوز بالمباريات، تأمل في مواصلة بناء أواصر».

وقال واتس إن الإدارة الجديدة تدرك أن النادي واجه تحديات كبيرة داخل وخارج الملعب لعدة سنوات، وكتب في رسالة مفتوحة نشرت على موقع إيفرتون الإلكتروني: «تتمثل أولويتنا العاجلة في تحقيق الاستقرار في النادي وتحسين النتائج في الملعب».

وأضاف: «لا يزال أمامنا الكثير لنكافح من أجله هذا الموسم في الملعب، وتتركز طاقاتنا الآن على الاستفادة القصوى من الوقت المتبقي لتحقيق النتائج».

ويبتعد إيفرتون، الذي يملك 15 نقطة، بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط ويواجه تشيلسي صاحب المركز الثاني غداً الأحد.