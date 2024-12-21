السبت 21 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مُلاك إيفرتون الجدد يدعمون المدرب دايك

مُلاك إيفرتون الجدد يدعمون المدرب دايك
21 ديسمبر 2024 16:40

لندن (رويترز)
قال شون دايك مدرب إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يحظى بدعم ملاك النادي الجدد لكن يتعين عليه تقديم أداء جيد في الملعب لإثبات ذاته.
أكملت مجموعة فريدكين عملية الاستحواذ على إيفرتون يوم الخميس في منتصف موسم عانى فيه الفريق في الملعب إذ يحتل المركز 16 في الجدول بثلاثة انتصارات فقط في 15 مباراة.
وقال دايك للصحفيين: «يتعين عليك الفوز بالمباريات، هذا لا يتغير وأنا أدرك ذلك جيداً، لقد ذكروا أنهم جمعوا الكثير من المعلومات خلال فترة شراء النادي وأنهم يدركون التحديات التي مررت بها وواجهناها معاً».
وقال دايك إن مارك واتس الرئيس التنفيذي الجديد لإيفرتون عبر عن دعمه للمدرب الذي قاد الفريق خلال موسم 2023-2024 المضطرب إذ كافح لتجنب الهبوط بعد خصم ثماني نقاط بسبب خرق اللوائح المالية للدوري.
وأوضح دايك: «قال ليس لدينا أي سبب للتشكك فيك، لدينا كل الأسباب لدعم ما كنت تفعله ونأمل أن نزيد هذا الدعم.. التحذير الواضح هو ما أقوله، وليس ما يقولونه، أعلم أنه لا يزال يتعين عليك الفوز بالمباريات، بينما تفوز بالمباريات، تأمل في مواصلة بناء أواصر».
وقال واتس إن الإدارة الجديدة تدرك أن النادي واجه تحديات كبيرة داخل وخارج الملعب لعدة سنوات، وكتب في رسالة مفتوحة نشرت على موقع إيفرتون الإلكتروني: «تتمثل أولويتنا العاجلة في تحقيق الاستقرار في النادي وتحسين النتائج في الملعب».
وأضاف: «لا يزال أمامنا الكثير لنكافح من أجله هذا الموسم في الملعب، وتتركز طاقاتنا الآن على الاستفادة القصوى من الوقت المتبقي لتحقيق النتائج».
ويبتعد إيفرتون، الذي يملك 15 نقطة، بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط ويواجه تشيلسي صاحب المركز الثاني غداً الأحد.

أخبار ذات صلة
أستون فيلا يضاعف «محنة» مانشستر سيتي!
إيمري: جوارديولا المدرب الأفضل في العالم
إيفرتون
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
البريميرليج
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
أستون فيلا يضاعف «محنة» مانشستر سيتي!
الرياضة
أستون فيلا يضاعف «محنة» مانشستر سيتي!
اليوم 19:11
حمدان بن محمد يتكفل بتوفير أطراف صناعية لطفل فلسطيني
علوم الدار
حمدان بن محمد يتكفل بتوفير أطراف صناعية لطفل فلسطيني
اليوم 19:10
سقوط قتلى خلال حادث تدافع في نيجيريا
الأخبار العالمية
سقوط قتلى خلال حادث تدافع في نيجيريا
اليوم 18:51
سان جيرمان يتخلص من «الديك»!
الرياضة
سان جيرمان يتخلص من «الديك»!
اليوم 18:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©