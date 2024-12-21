بطولة الفجيرة للترويض تنطلق الأحد

الفجيرة (وام)

تنطلق بطولة الفجيرة للترويض «الدريساج» غداً الأحد، في ميدان قلعة الفجيرة، وتقام منافساتها تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في قلعة الفجيرة، عن انتهاء تحضيراتها واستعدادها خلال الأشهر الماضية لتنظيم البطولة للعام الثاني على التوالي.

وتستقطب البطولة مشاركة 60 فارساً من مختلف إسطبلات ومرابط الفروسية من حول العالم، وتحظى بحضور جماهيري غفير من داخل الدولة وخارجها، ويُحكّم في منافسات البطولة نخبة من الحُكّام العرب والأجانب المتخصصين.

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، في كلمته في المؤتمر الصحفي، إنَّ البطولة تقام للعام الثاني على التوالي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتهدف إلى زيادة وتنويع أنشطة الفروسية بالإمارة والاهتمام بالرياضات التراثية، وتعزيز مكانة إمارة الفجيرة في تنظيم واستضافة المنافسات الدولية في هذا المجال.

وتحظى البطولة بإقبال كبير من الفرسان من مختلف إسطبلات الدولة وخارجها، وهي رياضة أولمبية تعكس قدرة الفارس على التحكم في الخيل وترويضه ويتبارى فيها المتنافسون لعرض مهاراتهم في ترويض الخيول المشاركة.

من جانبه قال علي مصبح الكعبي رئيس لجنة الدريساج باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، إن البطولة تواصل استقطاب المشاركين من مختلف دول العالم، حيث يتنافسون على المراكز الأولى والجوائز القيمة التي تقدمها البطولة وتصل إلى 150 ألف درهم.