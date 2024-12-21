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الرياضة

أمير الكويت يفتتح «خليجي 26»

أمير الكويت يفتتح «خليجي 26»
21 ديسمبر 2024 20:46

الكويت (د ب أ)


افتتحت منافسات النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» في الكويت، مساء اليوم السبت.
بدأ حفل الافتتاح بعزف الموسيقى العسكرية، النشيد الوطني لدولة الكويت، مستضيف البطولة، أتبعه كلمة من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للحاضرين في ملعب جابر الأحمد الدولي.
قال أمير دولة الكويت في كلمته «نرحب بكم جميعاً في هذا المحفل الرياضي الذي يجمعنا في دولة الكويت، أرض المحبة والسلام، ويعكس الروح الأخوية الرياضية بين شعوبنا الخليجية».
وأضاف «بسم الله نفتتح دورة الخليج العربي السادسة والعشرين لكرة القدم».
وبعدها أقيمت فقرات استعراضية شارك بها عدد من الأطفال يلعبون كرة القدم على الشواطئ الرملية، ويمر بجانبهم المراكب الشرعية في المياه التي ترمز للخليج العربي.

 

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كما تم استعراض أعلام عملاقة للدول الثمانية المشاركة في البطولة مع شاشات كبيرة داخل أرض الملعب تنقل لقطات أرشيفية متميزة من البطولات السابقة لدورات كأس الخليج، يتوسطها مجسم ضخم لكأس البطولة.
كما تم تقديم فقرة غنائية مدتها 5 دقائق، وبعدها ودع أمير دولة الكويت الحاضرين في المقصورة الرئيسية للملعب التي تضم شخصيات بارزة، وعلى رأسهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

الكويت
كأس الخليج العربي
خليجي 26
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