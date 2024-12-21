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الرياضة

تجدد إصابة مدافع مانشستر سيتي

تجدد إصابة مدافع مانشستر سيتي
21 ديسمبر 2024 22:13


لندن (د ب أ)

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تعرض جون ستونز مدافع مانشستر سيتي للإصابة، خلال خسارة فريقه أمام مضيفه استون فيلا 1-2 بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وغادر ستونز الملعب بين شوطي المباراة، بعد أول مشاركة له منذ شهر، بسبب الإصابة في القدم، وبحسب المدرب الإسباني بيب جوارديولا فإن إصابة المدافع الدولي تجددت.
وأرجع جوارديولا السبب في الانتكاسة التي يعاني منها مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الماضية، إلى تزايد الإصابات، حيث خسر فريقه للمرة التاسعة في آخر 12 مباراة على مستوى كافة المسابقات.
وتأكد غياب روبن دياز لنحو أربعة أسابيع بسبب إصابة عضلية.
وقال جوارديولا «لدينا لاعب واحد متاح في مركز قلب الدفاع، إنه أمر صعب».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
أستون فيلا
جون ستونز
بيب جوارديولا
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