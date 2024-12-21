يوريتش مدرباً لساوثهامبتون



لندن (أ ف ب)



عيّن ساوثهامبتون، صاحب المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الكرواتي إيفان يوريتش مدرباً جديداً له، في عقد يمتد لعام ونصف عام، خلفاً لراسل مارتن «المقال» من منصبه بسبب سوء النتائج.

وكان يوريتش أقيل من منصبه مدرباً لروما الإيطالي في نوفمبر الماضي، بعد أقل من شهرين من تعيينه لسوء النتائج، علماً أنه قاده في 12 مباراة في جميع المسابقات، محققاً أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس هزائم.

وقال يوريتش «أنا سعيد للغاية، أعتقد أنه تحدٍ كبير، لكني متفائل لأني رأيت فريقاً يستطيع تطوير مستواه».

وحقق ساوثهامبتون الفوز في مباراة واحدة فقط من أصل 16، وتعرض لـ13 هزيمة، إضافة إلى تعادلين، ويملك الفريق خمس نقاط فقط من أصل 48 ممكنة.

ويلتقي ساوثهامبتون مع فولهام الأحد، لكن من المتوقع أن يُشرف يوريتش على فريقه الجديد في أول مباراة رسمية له أمام ضيفه وستهام في 26 ديسمبر الحالي.