نابولي يرتقي إلى صدارة «الكالشيو»



روما (أ ف ب)



ارتقى نابولي مؤقتاً إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه جنوى 2-1 ضمن المرحلة الـ17.

ورفع فريق المدرب أنتونيو كونتي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول، متفوقاً بفارق نقطة على أتالانتا الذي يستضيف إمبولي الأحد.

سجل الكاميروني أندريه-فرانك زامبو-أنجيسا (15) والكوسوفي أمير رحماني (23) هدفي نابولي، وأندريا بينامونتي (51) لجنوى.

ولم يواجه بطل الدوري في موسم 2022-2023 صعوبات تُذكر في الشوط الأول، وسرعان ما هدّد مرمى المضيف منذ الدقيقة الخامسة، غير أن رأسية مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، بعد عرضية ماتيو بوليتانو ردتها العارضة.

بعدها بعشر دقائق افتتح زامبو-أنجيسا التسجيل، محرزاً هدفه الثاني توالياً في الدوري، بضربة رأسية استقرت إلى يسار حارس جنوى نيكولا ليالي، إثر عرضية متقنة من البرازيلي دافيد نيريس الذي لعب أساسياً للمباراة الثانية توالياً بدلاً من النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا العائد من الإصابة.

وأضاف رحماني الهدف الثاني بالطريقة عينها، مستفيداً من تمريرة حاسمة للسلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا من ركلة حرة (23).

في الشوط الثاني، انقلبت الأمور، فقلّص بينامونتي الفارق، بعدما حوّل إلى داخل الشباك من مسافة قريبة عرضية البرتغالي فيتينيا.

قبل أن يتعملق حارس نابولي أليكس ميريت، وينقذ مرماه ببراعة في ثلاث مناسبات، إحداها للبديل المخضرم ماريو بالوتيلي (85)، مهدياً فريقه نقاط الفوز الثمينة.

وحقق بولونيا انتصاره السادس في آخر ثماني مباريات بالدوري، بفوزه بهدفين من دون رد على مضيفه تورينو ضمن المرحلة عينها.

وحمل هدفا اللقاء توقيع البديل الهولندي تيس دالينجا (71) وتوماسو بوبيجا (80).

بهذا الفوز، رفع بولونيا رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، علماً أنه يملك مباراة مؤجلة، ليستمر في صحوته، بعدما اكتفى بتحقيق فوز واحد في أول ثماني مراحل من الدوري، فيما تجمد رصيد تورينو عند 19 نقطة في المركز الـ11.

ودانت الأفضلية للضيوف في الشوط الأول، فسنحت أمامهم فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء احتسبها الحكم، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (الفار)، غير أن حارس المضيف الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش منع الأرجنتيني سانتياجو كاسترو من التسجيل، قبل التصدي لبوبيجا الذي تابع الركلة المهدورة.

وحاول بوبيجا مجدداً في الدقيقة 62، لكن محاولته هذه المرة ارتطمت بالعارضة.

ونجحت مساعي فريق المدرب فينتشنزو إيتاليانو في الدقيقة 71 عبر البديل دالينجا الذي حوّل عرضية متقنة من الإسباني خوان ميراندا إلى داخل الشباك بعد دقيقة فقط من دخوله.

وأنهى بوبيجا الأمور في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء استقرت إلى يسار ميلينكوفيتش-سافيتش.