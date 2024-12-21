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الرياضة

ليفركوزن يُضيق الخناق على البايرن في سباق «البوندسليجا»!

ليفركوزن يُضيق الخناق على البايرن في سباق «البوندسليجا»!
21 ديسمبر 2024 23:54

 
برلين (د ب أ)

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سجل المهاجم التشيكي الدولي باتريك شيك أربعة أهداف «سوبر هاتريك»، ليقود فريقه باير ليفركوزن «حامل اللقب» لاكتساح ضيفه فرايبورج 5-1، في الجولة الخامسة عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).
وحسم ليفركوزن الفوز بهدف في الشوط الأول، وأربعة أهداف في الشوط الثاني، ليحصد ثلاث نقاط غالية، أنهى بها مشواره في عام 2024.
ورفع ليفركوزن رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ، الذي اكتسح ضيفه لايبزج 5-1.
وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم ليفركوزن بهدف سجله شيك في الوقت بدل الضائع، بعدما تلقى تمريرة ذكية من فلوريان فيرتز، وسط رقابة دفاعية، لكنه تعامل مع الوقف بثبات، وسدد في الشباك لحظة تقدم حارس فرايبورج.
وبعد مضي ست دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل فيرتز الهدف الثاني لليفركوزن إثر تمريرة من إيزيكيل بالاسيوس، سدد على إثرها كرة قوية بقدمه اليمنى من مسافة قريبة في سقف الشباك.
ورد فرايبورج بهدف في الدقيقة 55 بواسطة الإيطالي فينتشينزو جريفو الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء عرفت طريقها لشباك أصحاب الأرض.
وعاد شيك وسجل الهدف الثاني له والثالث لليفركوزن في الدقيقة 67 بضربة رأس رائعة، بعد تمريرة حاسمة جديدة من فيرتز.
ونال شيك لقب هاتريك في الدقيقة 74 بتسجيله الهدف الثالث له والرابع لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة من لمسة واحدة بمساعدة النجم المتوهج فيرتز.
وفي الدقيقة 77، نال شيك لقب «سوبر هاتريك» بتسجيله الهدف الرابع له والخامس لليفركوزن، إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى نفذها اليخاندرو جريمالدو، وارتقى لها شيك برأسه إلى داخل الشباك.

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