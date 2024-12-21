محمد الشرقي يشهد ختام بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي

الفجيرة (وام)



أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية المنافسات الدولية عامة والفروسية خاصة في تعزيز الموروث الثقافي للإمارات، وأهمية نشرها عبر الأجيال.

جاء ذلك خلال حضوره ختام بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي بنسختها التاسعة، التي أقيمت تحت رعاية سموه في ميدان قلعة الفجيرة، بحضور الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخيول العربية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وأشاد سموه بمستوى تنظيم البطولة ونتائجها وأهدافها نحو تعزيز مكانة الفجيرة في قطاع الفروسية على المستوى العالمي، واستقطاب المهتمين بها من حول العالم، ونقل ما تمثله من معانٍ وقيم في التاريخ العربي.

وأشار سموه إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، لدورها في تعزيز مكانة إمارة الفجيرة ودولة الإمارات في مجال رياضة الفروسية على المستوى العالمي.

وكرم سموه الفائزين الثلاثة في بطولة فئة الفحول، والرعاة وشركاء البطولة ولجنة التحكيم، كما توج سموه مربط دبي للخيول العربية، الحاصل على سيف الفجيرة الذهبي في نسخة البطولة هذا العام.