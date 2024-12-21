«الأبيض» يبدأ مشوار «الحلم الخليجي» بـ«نقطة العنابي»

الكويت (الاتحاد)

اكتفى منتخبنا الوطني بالتعادل مع نظيره القطري 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد جابر المبارك الصباح، وذلك في مستهل مشوار «الأبيض» في كأس الخليج لكرة القدم، «خليجي 26»، في الكويت، ليحصد النقطة الأولى ضمن المجموعة الأولى، التي شهدت تساوي الفرق كافة بالرصيد نفسه بعد تعادل الكويت وسلطنة عُمان بالنتيجة ذاتها.

سجل لمنتخبنا يحيى الغساني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وسجل لمنتخب قطر أكرم عفيف من ضربة جزاء في الدقيقة 17.

دفع باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني بتشكيلة ضمت خالد عيسى في حراسة المرمى، وخالد الظنحاني وخليفة الحمادي وكوامي وماركوس ميلوني في خط الدفاع، ويحيى نادر وعصام فائز وحارب عبدالله في وسط الميدان، والثلاثي الهجومي يحيى الغساني وفابيو ليما وبرونو أوليفيرا.

رغم الاستحواذ الأكبر على الكرة من جانب منتخبنا، إلا أن الخطورة جاءت من المنافس القطري عندما استغل المعز علي سوء تمركز المدافعين ليصوب كرة مرت بجوار المرمى في الدقيقة العاشرة.

احتسب الحكم الروماني إستيفان كوفاكس ضربة جزاء لمنتخب قطر بعد لمسة يد على خليفة الحمادي مدافع منتخبنا، تقدم لتنفيذها أكرم عفيف وسجل منها الهدف الأول في الدقيقة 17.

رد منتخبنا بتسديدة قوية من ماركوس ميلوني حولها الحارس القطري مشعل برشم بصعوبة إلى ركنية في الدقيقة 23، وجرب فابيو ليما التصويب مجدداً من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها ذهبت عالية أدراج الرياح في الدقيقة 28.

سجل برونو هدفاً لمنتخبنا، إلا أن حكم الراية ألغاه بسبب وجود المهاجم في موقف التسلل في الدقيقة 31.

عاد منتخبنا لتهديد منافسه بتسديدة متقنة من حارب عبدالله من خارج المنطقة مرت بمحاذاة القائم الأيمن في الدقيقة 36، وضغط منتخبنا في الدقائق الأخيرة حتى أثمرت محاولاته عن تسجيل هدف التعادل بواسطة يحيى الغساني الذي انطلق من الجهة اليسرى وراوغ أكثر من مدافع قطري، ثم سدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

واصل منتخبنا سيطرته الميدانية مع انطلاق الشوط الثاني، وأجبر منافسه على التراجع إلى مناطقه الخلفية، وسدد فابيو ليما الكرة مباشرة من ركلة ركنية هزت الشباك الخارجية لمرمى قطر في الدقيقة 56.

جاء التبديل الأول لمنتخبنا بإشراك عبدالله حمد مكان عصام فائز في الدقيقة 62، وعاد ليما ليهدد المنافس بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس برشم في الدقيقة 72.

قام بينتو بتبديل مزدوج فأشرك كايو كانيدو وماكنزي هانت مكان فابيو ليما ويحيى نادر في الدقيقة 74، وحصل منتخبنا على ركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة الجزاء، نفذها يحيى الغساني بتسديدة مرت عالية فوق المرمى في الدقيقة 87، وفي الوقت المتبقي، جاءت كرة رأسية من كوامي مرت بجوار مرمى قطر في الدقيقة 89.