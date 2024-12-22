«أبطال الدريفت» يتألقون في «مهرجان ليوا الدولي»

«أبطال الدريفت» يتألقون على «حلبة الاستعراض»



أعلن مهرجان ليوا الدولي 2025 عن نتائج منافسات ليوا دريفت، حيث تُوج الروسي دينيس ميجال بالمركز الأول في فئة الهواة، وتبعه الروسي أناتولي شيرشرباك في المركز الثاني، بينما حل محمد ناصر الحربلي من السلفادور في المركز الثالث.

وفي فئة المحترفين، خطف محمد ناصر الحربلي الأضواء بحصد المركز الأول، وتبعه الإماراتي محمد المنصوري، والمصري كريم راشد.

وأقيمت المنافسة على مدار يومين وحفلت بالإثارة والتحدي على حلبة الاستعراض في مرعب، حيث خاض المشاركون تصفيات قوية لتأهل الأفضل إلى النهائيات. وشهدت التصفيات استعراضاً مبهراً لمهارات السائقين في التحكم بالمركبات وأداء الدقيقة، مما جعل الجمهور يعيش أجواءً من الحماس والإثارة.

وتعد الفعالية من أبرز محطات المهرجان، حيث جذبت نخبة من أبطال الدريفت من مختلف الدول، مؤكدة على مكانة مهرجان ليوا الدولي بوصفها وجهة رياضية وسياحية عالمية بارزة.