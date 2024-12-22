الوحدة يهزم الوصل في دوري السلة بفارق 13 نقطة

علي معالي (أبوظبي)

فاز الوحدة على الوصل 95-82، في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري السلة، والتي جرت على صالة نادي بني ياس، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 11 نقطة، ويتقاسم المركز الرابع مع البطائح، ويرفع الوصل رصيده إلى 10 نقاط.

وتتصدر قمة الدوري 3 أندية برصيد 13 نقطة، وهي شباب الأهلي والنصر والشارقة.

قدم الوحدة تحت قيادة المدرب نضال بكري مباراة كبيرة أمام «الإمبراطور»، الذي يعاني هذا الموسم بسبب عدم وجود لاعبين أجانب في صفوفه، واستطاع الوحدة تحقيق انتصاره الثالث هذا الموسم، ونجح الثنائي الأجنبي بالفريق في تسجيل أكبر نسبة نقاط في سلة «الأصفر»، بواقع 31 نقطة لماريون، و30 نقطة سجلها الأميركي الآخر لامار، وقدم حسين علي مباراة جيدة من كل النواحي دفاعياً وهجومياً وكذلك محمد عوني، وأدار المباراة الدولي حسن حاجي، والدولي محيي الدين خطاب، وعلي البناي.

وتقام اليوم 4 مباريات في الجولة التاسعة، حيث يحل الوحدة ضيفاً على فريق النصر في دبي، ويستضيف البطائح على ملعبه، فريق الوصل، والشارقة يلتقي الجزيرة، وذلك في السابعة مساءً، ويلعب الظفرة مع شباب الأهلي على صالة نادي الجزيرة في السابعة والنصف مساءً.