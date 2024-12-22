«أبوظبي» يُتوج بكأس سلطان بن زايد للبولو



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج فريق أبوظبي بلقب كأس سلطان بن زايد للبولو التي أقيمت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ونظمها النادي بمشاركة 6 فرق من «النخبة».

وحقق «أبوظبي» الإنجاز للمرة الأولى، بعد فوزه على «بن دري» 8-5، في المباراة الختامية الجماهيرية، التي اتسمت بالتكافؤ على امتداد أشواطها، تقدم «أبوظبي» 3-1 في البداية، ليحصل لاعبوه على دفعة لمواصلة التألق حتى نهاية اللقاء، بقيادة فارس اليبهوني وأيجيندر وجولاند والهداف باوتيستا بايو الذي سجل 6 أهداف، وسيمون رولر «هدفين»، فيما أحرز أهداف «بن دري» فاكوندو كيلي «5 أهداف».

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، تفوق «أنكورا» على «أيه إم» 7-3، وقاد الفريق ريان العجاجي وطلال الونداوي.

وشمل برنامج الحفل الختامي العديد من الفقرات والفعاليات الترفيهية والتراثية، والعروض المخصصة للأطفال، فيما شاركت موسيقى شرطة أبوظبي، بجانب مشاركة إدارة التفتيش الأمني بشرطة أبوظبي وحدة الكلاب البوليسية بعروض مجتمعية استمتع بها الأطفال، وقدمت فرقة الفنون الشعبية نماذج من فنون التراث الخالد، بجانب الاستمتاع بمحتويات بازار غنتوت لدعم الأسر المنتجة.

وفي الختام، قام سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب، المدير التنفيذي للنادي، رئيس اللجنة المنظمة، بتتويج الفائزين ونجوم المباراة، وتم السحب على جوائز الجماهير.