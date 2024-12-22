ليما: الجميع توقعوا «خماسية» جديدة



الكويت (الاتحاد)



أكد فابيو ليما، قائد هجوم منتخبنا، أن «الأبيض» أضاع فرصة ذهبية للخروج بـ«العلامة الكاملة» أمام قطر، وتصدر المجموعة الأولى، بما يسهل المهمة في باقي مشواره بالبطولة، بعد تعادل الكويت أمام عُمان، وشدد على أن اللاعبين قدموا أداءً متميزاً، وكانوا الأكثر سيطرة وخطورة، كما أضاعوا العديد من الفرص خلال الشوطين.

وقال: «النتيجة ليست سيئة، ولكن علينا التركيز في مباراة الكويت الآن، وعلينا نسيان مباراة قطر، بعد استخلاص الدروس الفنية منها، لأن المباراة المرتقبة غداً أمام أصحاب الأرض والجمهور لن تكون سهلة، حيث نلعب بدوافع الفوز ولا شيء غيره».

وعن صعوبة مباراة قطر، قال «الكل توقعوا أننا فزنا بخماسية على قطر من قبل، وبالتالي انتظر الجميع فوزاً كبيراً، وربما خماسية أخرى، وهذا الأمر غير صحيح تماماً، لأن المباراة مختلفة والمنافسة أيضاً مختلفة، كما أن منتخب قطر قوي ويضم لاعبين متميزين، ولعب أمامنا بدوافع عدم الخسارة، وبالتالي كان أكثر دفاعاً، ولعب على التعادل، ورغم ذلك صنعنا العديد من الفرص، ولكن لم نُحسن استغلالها، والآن علينا التركيز في القادم والاستعداد الجيد لباقي المباريات بسبب ضغط مواعيدها، ما يتطلب تعاملاً مختلفاً».