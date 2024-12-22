«تنس الإمارات» يُنظم 550 بطولة في 2024

دبي (الاتحاد)

أعلن ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، عن حصاد عام 2024، الذي شهد تطوراً كبيراً للعبة محلياً، من خلال اكتشاف وتطوير المواهب عبر إقامة أكثر من 550 بطولة محلية، إضافة إلى عدد من البطولات الدولية في دبي والفجيرة، وتعزيز دور الأندية والأكاديميات بالتعاون المشترك مع الاتحاد.

وأكد المرزوقي تحقيق عدد من المكاسب خلال الموسم الحالي في جانب استكشاف وتطوير مواهب مواطنة تمهيداً لضمها للمنتخبات الوطنية مستقبلاً، مثمناً دعم الشركاء والرعاة، موضحاً أن الاتحاد بصدد إطلاق أجندة الموسم الجديد 2025، والتي تشهد بطولات نوعية لمختلف الفئات، ومسابقة النخبة للرجال بمشاركة نخبة اللاعبين في الدولة بهدف تطوير وإعداد منتخب الرجال للمشاركات الدولية وتنويع المسابقات المحلية.

وثمن الأمين العام لاتحاد التنس، مشاركة لاعبي الإمارات لفئة الناشئين في بطولات دولية خارجية في البحرين وعُمان وتركمانستان بهدف الاحتكاك الفني لأهميته، وتقديمهم لمستويات طيبة فضلاً عن المشاركة في بطولتي دبي والفجيرة للشباب، وأبرزهم مروان ناصر، إضافة إلى النتائج التي حققتها مواهب الإمارات في بطولة الحبتور للاعبين الموهوبين الصغار، التي نظمت بالتزامن مع بطولة الحبتور الدولية للتنس بدعم من مجموعة الحبتور بالمميزة لكونها عكست الجهود التي يبذلها اتحاد مجلس الإدارة برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس، عبر مشاركة 280 لاعباً ولاعبة، ونجاح عدد من المواهب في تقديم مستويات فنية تعكس تطورهم، ومنهم علي صالح آل علي الذي فاز بلقب بطولة أعمار 12 سنة، ومحمد صالح آل علي الذي وصل لنصف نهائي 14 سنة، وتمكن اللاعب راشد الجسمي من التصدر في المركز الأول في التصنيف المحلي على مستوى الدولة تحت 14 سنة، ومستويات جيدة للاعب عبدالله الجناحي، مما يعكس جهود الاتحاد والأكاديميات العاملة في الدولة.