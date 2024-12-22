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الرياضة

أوسيك يجدد «ضرب» فيوري!

أوسيك يجدد «ضرب» فيوري!
22 ديسمبر 2024 13:55

 
الرياض (أ ف ب)

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جدد الأوكراني أولكسندر أوسيك فوزه على البريطاني تايسون فيوري، عندما تغلب عليه بالنقاط بإجماع الحكام في الرياض، واحتفظ باللقب العالمي الموحد للوزن الثقيل، وذلك بعد سبعة أشهر من حسمه ما أطلق عليه «نزال القرن»، في العاصمة السعودية أيضاً.
وبتعبير أدق، فرض الأوكراني البالغ من العمر 37 عاماً إيقاعه، وضرب فيوري مرات عدة بلكمات بيسراه، وحصل على 116 نقطة من قبل جميع الحكام الثلاثة مقابل 112 للبريطاني.
في 19 مايو الماضي، بات أوسيك أول بطل يحرز اللقب العالمي الموحّد للوزن الثقيل في 25 عاماً، وتحديداً منذ البريطاني لينوكس لويس عام 1999، وذلك بتغلبه على فيوري بقرار منقسم من القضاة، حيث منح اثنان منهم الأفضلية للأوكراني 115-112، و114-113، فيما أعطى الثالث الأفضلية لفيوري 114-113.
وجمع الأوكراني وقتها بين أحزمة الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي أف)، والمنظمة العالمية للملاكمة (دبليو بي أو)، والرابطة العالمية للملاكمة (دبليو بي أيه)، والمجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي).
هذه المرة، لم يكن هناك سوى ثلاثة أحزمة متاحة للدفاع عنها، حيث تخلى أوسيك منذ ذلك الحين عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة.
وعزز الأوكراني البالغ من العمر 37 عاماً، والذي أصبح رمزاً لبلاده، سجله الخالي من الهزائم في 23 نزالاً في مسيرته الاحترافية.
في المقابل، مني فيوري الذي كان يتفوق بـ 25 كيلو جراماً على منافسه، بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية مقابل 34 فوزاً، وتعادل واحد.

السعودية
الرياض
الملاكمة
تايسون فيوري
أولكسندر أوسيك
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