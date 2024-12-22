بيتزي يواجه «المجهول» في «خليجي 26»!

الكويت (الاتحاد)

وقع منتخب الكويت صاحب الأرض والجمهور في فخ التعادل 1-1 أمام نظيره العماني، حيث تواصلت عقدة المنتخب العماني لصاحب الأرض، والتي امتدت لـ26 عاماً منذ آخر فوز في 1998.

الكويت وعمان تعادلا للمرة الثالثة في افتتاح كأس الخليج بعد نسختي 2003 و2009، ورغم تقدمه في نتيجة المباراة، فإن المنتخب العماني تعادل سريعاً وكان الأخطر في اللقاء، وكان الحزن واضحاً في تصريحات مدربه رشيد جابر بعد اللقاء والتي قال فيها: «أهمية المباراة انعكست على نتيجتها، وهذا التعادل بطعم الخسارة».

ويواجه الأرجنتيني خوان بيتزي المدير الفني للكويت «المجهول»، بعد الفشل في اجتياز الاختبار الأول في ظل صعوبة وقوة المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات الإمارات وقطر، حيث حقق كل فريق نقطة، كما برر بيتزي التعادل أمام عمان بعدم اكتمال صفوف فريقه وكم الإصابات التي تعرض لها اللاعبون قبل انطلاق البطولة ومباراة الافتتاح.

ومنذ توليه المهمة في أغسطس الماضي، لم ينجح بيتزي على الإطلاق في تحقيق أي فوز للكويت بعد التعادل في 6 مباريات والخسارة في 4، مما يضع علامات استفهام كبرى حول مستقبله مع الفريق، وربما تكون «خليجي 26» محطة حاسمة في مسيرته مع «الأزرق».

ويستعد منتخب الكويت لمواجهة منتخبنا الوطني في الجولة الثانية من البطولة بعد غدٍ الثلاثاء، وهي المباراة التي يدخلها الطرفان بدوافع الفوز لحسم بطاقة مؤهلة لنصف نهائي البطولة.