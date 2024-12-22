ختام مبهر لبطولة العالم للدراجات الهوائية على كورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية (أبوظبي 2024)، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات، على مدار 5 أيام، على كورنيش أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير.

وتنافست ست متسابقات في نهائي تجارب الأداء 20 بوصة، وهن: نينا فابري (فرنسا)، وإليسكا هريبكوفا (التشيك)، وإميليا كيكوس (ألمانيا)، والإسبانيتان ألبا رييرا وفيرا بارون (بطلة العالم في عام 2021)، والألمانية نينا رايشنباخ (حاملة اللقب وبطلة العالم ست مرات)، ونجحت رييرا في الحصول على لقب البطولة في فئة النخبة سيدات لأول مرة برصيد 210 نقاط، بينما حصدت بارون الميدالية الفضية، لتلحقها رايشنباخ في المركز الثالث وتحصل على الميدالية البرونزية برصيد 180 نقطة.

وشارك في نهائي فئة النخبة رجال (20 بوصة) كل من نييلو ستينفال (فنلندا)، وتوماس بيشهاكر (النمسا)، ودومينيك أوزوالد (ألمانيا)، وثلاثة دراجين إسبان وهم: إيلوي بالايو (بطل العالم لعام 2022)، وأليخاندرو مونتالفو (بطل العالم لعام 2023)، وبورخا كونيخوس (بطل العالم لعام 2021)، وظلت المنافسة بين الأبطال الإسبانيين الثلاثة محتدمة طوال الوقت وكان بيشهاكر خلفهم بفارق بسيط، ليواصل مونتالفو -الأصغر سناً بين الدراجين الإسبان- تألقه بتسجيل 60 نقطة كاملة في المرحلة الرابعة و50 في المرحلة النهائية، ويحتفظ بلقب البطولة برصيد 270 نقطة، وجاء كونيخوس في المركز الثاني وبالايو ثالثاً.

وفي نهائي فئة النخبة رجال 26 بوصة، واجه ثلاثة بريطانيين وهم أوليفر ويتمن، وتشارلي رولز (الفائز بكأس العالم للدراجات الهوائية من الاتحاد الدولي للدراجات عام 2024)، وجاك كارثي (حامل اللقب وبطل العالم ست مرات)، ثلاثة دراجين إسبان وهم: مارتي فايريدا، ودانيال بارون (الحاصل على الميدالية الفضية عام 2022)، وجولين ساينز دي أورميخانا (الحاصل على الميدالية الفضية عام 2021).

وحصد كارثي 270 نقطة في نهاية المنافسة، بينما حصل رولز على الميدالية الفضية برصيد 250 نقطة، وكانت البرونزية من نصيب ويتمن الذي حقق 230 نقطة.

شهدت بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، تتويج الإسباني ترافيس أسينخو جانداكوفا بذهبية فئة الناشئين 20 بوصة، بينما حقق الفرنسي رومان سالون الفوز في فئة الناشئين 26 بوصة، وذلك في منافسات تجارب الأداء.

ففي فئة الناشئين (ذكور) 20 بوصة، ومن بين 28 متسابقاً يمثلون 10 دول في نصف النهائي، تأهل راكبان إسبانيان إلى النهائي، وهما ترافيس أسينخو جانداكوفا وفيكتور بيريز زامورا، اللذان سجلا 130 نقطة لفريق إسبانيا.

وانضم إليهما الفرنسي جيوم كامو، الذي حقق أعلى ترتيب في التصفيات، والألماني دينيس أرنولد، والإيطالي كريستيان بورسي، والياباني كوتارو يوكوتا. وفي النهائي، تنافس أعلى المتسابقين تصنيفاً عبر خمس مراحل، فتناوب أسينخو جانداكوفا وكامو على الصدارة أثناء تخطيهما العقبات. وأظهر أسينخو جانداكوفا، المتسابق الإسباني الأصغر سناً، احترافية رائعة خلال النهائي، حيث سجل 250 نقطة ليؤكد لقبه الرابع كبطل عالمي لناشئي الاتحاد الدولي للدراجات.

وفي فئة الناشئين (ذكور) 26 بوصة، شهد النهائي أربعة متنافسين، بينهم راكبان إسبانيان، هما: مارك سالوم كاساس وفيران جونزالو فاكير، اللذان كانا مهيمنين في نصف النهائي.

وافتتح هيندريتش المنافسة بحصد 60 نقطة في المرحلة الأولى، بينما سجل كل من سالون وجونزالو فاكير 50 نقطة، ورغم التحديات في المرحلتين الثانية والثالثة، تمكن غونزالو فاكير من العودة، لكن رومان سالون برز كأفضل متسابق، حيث سجل إجمالي 140 نقطة ليحصد الميدالية الذهبية، وبفارق 10 نقاط فقط عن بقية المنافسين.