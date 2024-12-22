الأحد 22 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«وجبات مطعم سواريز» تُثير غضب جماهير برشلونة!

«وجبات مطعم سواريز» تُثير غضب جماهير برشلونة!
22 ديسمبر 2024 17:40

أنور إبراهيم (القاهرة)
فاجأ النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب إنتر ميامي الأميركي، لاعبي أتلتيكو مدريد بتقديم وجبات سريعة من مطعمه «شاليتو»، بعد فوزهم 2-1 على برشلونة في الجولة 18 للدوري الإسباني، وهم في «الحافلة»، التي تقلهم إلى المطار لركوب الطائرة في طريق العودة إلى مدريد.
ويملك سواريز سلسلة مطاعم وجبات سريعة في إسبانيا، ويبدو أنه لم ينس الطريقة غير اللائقة التي عُومل بها قبل رحيله عن برشلونة في 2020، خلال فترة تولي الهولندي رونالد كومان القيادة الفنية للفريق، والذي أبلغه بأنه لا مكان له في الموسم الجديد، وأنه أخرجه من حساباته، وأن عليه البحث عن نادٍ آخر للعب له.
تصرف سواريز مع لاعبي أتلتيكو، أثار غضب بعض جماهير برشلونة، التي كانت في حالة حزن شديدة بعد هزيمة فريقهم الذي كان الأفضل في معظم فترات المباراة، وأضاع لاعبوه الكثير من الأهداف.
ولم تكن جماهير برشلونة تتصور أن سواريز، الذي عاش أفضل سنوات مسيرته الكروية في الكامب نو، من الممكن أن يُقدم على هذا التصرف.
وانتشر النبأ سريعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، لأن معظم لاعبي أتلتيكو قاموا بنشر صور لهم وهم يحملون أكياس الوجبات السريعة من مطعم سواريز، بينما كانوا يركبون «الحافلة»، التي تقلهم من الملعب إلى المطار.
ورغم أن سواريز لعب لبرشلونة 283 مباراة، ولم يلعب إلا 83 مباراة فقط للأتليتي، إلى إنه انحاز إلى ناديه الأخير في إسبانيا، وكان تعاطفه أكبر مع أتلتيكو، انتقاماً من الظلم الذي وقع عليه في برشلونة.
وكتب كوكي قائد الأتليتي عبرحسابه على «إنستجرام»: سواريز قدم لنا وجبات سريعة بعد فوزنا على برشلونة.
وقال «أتليتك يونيفرس» عبر منصة «إكس»: هكذا اختار سواريز الإنحياز إلى أتليتكو مدريد على حساب ناديه السابق برشلونة.

أخبار ذات صلة
رافينيا يعترف بخطئه في «اللوب» الضائع!
فليك يعيش «خيبة أمل»
أتلتيكو مدريد
لويس سواريز
برشلونة
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل «اللبسة» ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل «اللبسة» ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 16:43
افتتاح «خليجي 26».. «الخامس جماهيرياً» في القرن الحالي!
الرياضة
افتتاح «خليجي 26».. «الخامس جماهيرياً» في القرن الحالي!
اليوم 18:37
حمدان بن محمد يعتمد تشكيل مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة»
علوم الدار
حمدان بن محمد يعتمد تشكيل مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة»
اليوم 18:33
رافينيا يعترف بخطئه في «اللوب» الضائع!
الرياضة
رافينيا يعترف بخطئه في «اللوب» الضائع!
اليوم 18:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©