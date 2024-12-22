«وجبات مطعم سواريز» تُثير غضب جماهير برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

فاجأ النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب إنتر ميامي الأميركي، لاعبي أتلتيكو مدريد بتقديم وجبات سريعة من مطعمه «شاليتو»، بعد فوزهم 2-1 على برشلونة في الجولة 18 للدوري الإسباني، وهم في «الحافلة»، التي تقلهم إلى المطار لركوب الطائرة في طريق العودة إلى مدريد.

ويملك سواريز سلسلة مطاعم وجبات سريعة في إسبانيا، ويبدو أنه لم ينس الطريقة غير اللائقة التي عُومل بها قبل رحيله عن برشلونة في 2020، خلال فترة تولي الهولندي رونالد كومان القيادة الفنية للفريق، والذي أبلغه بأنه لا مكان له في الموسم الجديد، وأنه أخرجه من حساباته، وأن عليه البحث عن نادٍ آخر للعب له.

تصرف سواريز مع لاعبي أتلتيكو، أثار غضب بعض جماهير برشلونة، التي كانت في حالة حزن شديدة بعد هزيمة فريقهم الذي كان الأفضل في معظم فترات المباراة، وأضاع لاعبوه الكثير من الأهداف.

ولم تكن جماهير برشلونة تتصور أن سواريز، الذي عاش أفضل سنوات مسيرته الكروية في الكامب نو، من الممكن أن يُقدم على هذا التصرف.

وانتشر النبأ سريعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، لأن معظم لاعبي أتلتيكو قاموا بنشر صور لهم وهم يحملون أكياس الوجبات السريعة من مطعم سواريز، بينما كانوا يركبون «الحافلة»، التي تقلهم من الملعب إلى المطار.

ورغم أن سواريز لعب لبرشلونة 283 مباراة، ولم يلعب إلا 83 مباراة فقط للأتليتي، إلى إنه انحاز إلى ناديه الأخير في إسبانيا، وكان تعاطفه أكبر مع أتلتيكو، انتقاماً من الظلم الذي وقع عليه في برشلونة.

وكتب كوكي قائد الأتليتي عبرحسابه على «إنستجرام»: سواريز قدم لنا وجبات سريعة بعد فوزنا على برشلونة.

وقال «أتليتك يونيفرس» عبر منصة «إكس»: هكذا اختار سواريز الإنحياز إلى أتليتكو مدريد على حساب ناديه السابق برشلونة.