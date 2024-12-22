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الرياضة

فالنسيا.. النزيف لا يتوقف!

فالنسيا.. النزيف لا يتوقف!
22 ديسمبر 2024 19:55

 
مدريد (أ ف ب)

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واصل فالنسيا نزيف النقاط، بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-2، في المرحلة الثامنة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وبكر ديبورتيفو ألافيس بالتسجيل، وتحديداً في الدقيقة السابعة عبر كارلوس مارتين بتسديدة من مسافة قريبة، إثر تمريرة لكيكي جارسيا.
وحصل فالنسيا على ركلة جزاء، إثر عرقلة دييجو لوبيز من قبل الحارس الغيني الاستوائي خيسوس أووونو، بديل أنتونيو سيفيرا الذي تعرض للإصابة في يده في الدقيقة 53، فانبرى لها لويس ريوخا، المنتقل هذا الصيف من ألافيس إلى فالنسيا، بنجاح بيسراه على يسار الحارس مدركا التعادل (70).
واقتنص ديبورتيفو ألافيس بدوره ركلة جزاء، إثر عرقلة المدافع المالي موسى ديارا داخل المنطقة من المدافع كريستيان موسكيرا، فانبرى لها خوان جوردان بنجاح (88)، لكن البديل داني جوميز تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة الثامنة من 11 دقيقة احتسبها الحكم وقتاً بدل ضائع بمتابعته تمريرة عرضية لدييجو لوبيز ارتطمت بالقائم الأيسر وعانقت الشباك.
وهو التعادل الثاني توالياً لفالنسيا الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة، والسادس هذا الموسم، فرفع رصيده غلى 12 نقطة، وتخلص من المركز الأخير بفارق الأهداف عن بلد الوليد الذي خسر أمام جيرونا 0-3 في افتتاح المرحلة، علماً أن فالنسيا يملك مباراة مؤجلة ضد ريال مدريد سيخوضها في الثاني من يناير المقبل.
من جهته، سقط ديبورتيفو ألافيس الذي لم يذق بدوره طعم الانتصار في مبارياته الست الأخيرة في فخ التعادل الرابع توالياً والخامس هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر.

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فالنسيا
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