«ذئاب روما» يعود بـ «صيد الخماسية»!

روما (أ ف ب)



عاد روما إلى سكة الانتصارات بإكرامه وفادة ضيفه بارما بخماسية نظيفة بمذاق أرجنتيني، بينها ثنائية لصانع الألعاب باولو ديبالا، على الملعب الأولمبي في العاصمة في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم روما نتيجة المباراة في شوطها الأول وبهدفين مبكرين حملا توقيع ديبالا في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه، إثر عرقلته داخل المنطقة من المدافع المجري بوتوند بالوج، والدولي البلجيكي أليكسيس سالميكرز بتسديدة بيمناه، من تمريرة من المدافع الإسباني أنخيلينو (13).

وعزز ديبالا تقدم روما مطلع الشوط الثاني بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه بمتابعته بيسراه من مسافة قريبة كرة من الأوكراني أرتيم دوفبيك (51)، قبل أن يضيف الأرجنتيني الآخر لياندرو باريديس الهدف الرابع من ركلة جزاء اقتنصها سالميكرز بعرقلته من المدافع الروماني فالنتين ميخايلا (74).

وختم دوفبيك المهرجان بتسجيله الهدف الخامس، بعد تلقيه كرة من ديبالا أمام المرمى المشرع أمامه فتابعها بركبته اليسرى (83).

واستعاد رجال المدرب كلاوديو رانييري توازنهم عقب الخسارة القاتلة أمام مضيفه كومو الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء بهدفين في الدقيقتين الثالثة والسابعة من الوقت بدل الضائع الأخيرة في المرحلة الماضية.

وهو الفوز الثاني لروما خمس مباريات حتى الآن في الدوري بقيادة رانييري الذي استلم المهمة خلفاً للكرواتي إيفان يوريتش «المقال» من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

كما هو الفوز الثاني توالياً والرابع لنادي العاصمة في مبارياته الثماني بإشراف رانييري في مختلف المسابقات، بعد تغلبه على ليتشي 4-1 في المرحلة الخامسة عشرة وسمبدوريا من الدرجة الثانية بالنتيجة ذاتها في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية وسبورتينج براغا البرتغالي 3-0 في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، مقابل تعادل مع توتنهام الإنجليزي 2-2 في المسابقة القارية وثلاث هزائم أمام نابولي 0-1 وأتالانتا 0-2 وكومو.

ورفع روما رصيده الى 19 نقطة وصعد إلى المركز الحادي عشر مقابل 15 نقطة لبارما الذي مني بخسارته الثالثة توالياً والثامنة هذا الموسم فبقي في المركز الخامس عشر.