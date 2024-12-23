سلوت مدرب ليفربول: قدمنا عرضاً لا يصدق أمام توتنهام



لندن (د ب أ)

وصف آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أداء فريقه أمام مضيفه توتنهام، بأنه الأفضل خارج ملعب آنفيلد، منذ أن تولى مسؤولية الفريق الأحمر صيف العام الحالي، وحقق ليفربول انتصارا مثيرا 6 / 3 على توتنهام، في العاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات المرحلة الـ17 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعزز ليفربول موقعه في صدارة ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي، علما بأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة. ويعد هذا هو الانتصار الـ21 لليفربول تحت قيادة سلوت من إجمالي 25 مباراة خاضها الفريق في مختلف المسابقات مع المدرب الهولندي، الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب الألماني يورجن كلوب.

ورغم ذلك، يرى سلوت أن أداء ليفربول لم يكن مثاليا، حيث قال عقب المباراة «لقد كان أداء جيدا للغاية. ربما كان أفضل أداء لنا خارج ملعبنا، رغم أنني أحب حقا ما رأيته أمام مانشستر يونايتد أيضا»، في إشارة لفوز الفريق 3 / صفر على غريمه التقليدي بملعب (أولد ترافورد) في سبتمبر الماضي

وأضاف سلوت 46/ عاما/ «حتى الدقيقة 60 إلى 65، استمتعت حقا بما رأيته. بالطبع، لقد تعرضنا للخداع مرة واحدة أثناء إخراج الكرة من الخلف وأدى ذلك على الفور إلى هدف لتوتنهام».

أضاف سلوت «أعتقد أننا لو دخلنا غرفة تبديل الملابس متقدمين 2 / 1 (في الشوط الأول)، لما كان ذلك ليعبر عن كل الفرص التي سنحت لنا. ولهذا السبب كنت سعيدا جدا بتسجيلنا الهدف الثالث قبل نهاية الشوط».

وأوضح مدرب ليفربول في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «قدمنا عرضا لا يصدق، وتقدمنا في النتيجة إلى 5 / 1، ولكن بعد ذلك تراجع أداء الفريق نسبيا مما سمح لتوتنهام بتسجيل هدفين».

وحذر سلوت فريقه من أن الطريق لا يزال طويلا من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث قال «بالطبع صدارتنا تعني شيئا ما لأنك تفضل دائما أن تكون في هذا المكان من أن تصبح في مركز آخر بجدول الدوري، ولكنكم تعرفون تماما كما أعرف - لأنني فزت بالدوري مرة واحدة فقط، مدى صعوبة الفوز باللقب».

وشدد سلوت «عليك أن تستمر، وتواصل اللعب وانت في قمة أدائك كل ثلاثة أيام. كل دقيقة وهذا هو السبب في صعوبة الفوز».