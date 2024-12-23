الإثنين 23 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب توتنهام: هزيمة ليفربول مؤلمة!!

مدرب توتنهام: هزيمة ليفربول مؤلمة!!
23 ديسمبر 2024 10:00


لندن (د ب أ)
أبدى الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، أسفه للخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريقه بنتيجة 6/3 أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال مدرب توتنهام في تصريحات للموقع الرسمي لناديه عقب نهاية اللقاء: «بالطبع هزيمة مؤلمة بالنسبة لنا وليفربول فريق رائع وكانوا رائعين للغاية، لقد افتقدنا قدرا من الحيوية بالتأكيد، لكن هذا هو الموقف الذي نحن به الآن، لقد كانت المباراة صعبة وبعيدة علينا كثيرا».

أخبار ذات صلة
محمد صلاح.. أرقام تاريخية جديدة في «البريميرليج»
سلوت مدرب ليفربول: قدمنا عرضاً لا يصدق أمام توتنهام

وأضاف: «لم أقلل أبدا من التزام اللاعبين ومجهودهم، كانوا دائما مهتمين وواثقين من العمل الذي نقوم به، وكانت عودتنا في النتيجة دليل على ذلك، لكنك تحتاج إلى أن تكون في مستوى آخر جسديا ومن حيث الإمكانيات من أجل أن تقوم بما تريده أمام الفرق الكبيرة، لقد كانوا رائعين جدا».
وبحديثه عن المدافع ديستيني أودوجي الذي تعافى من الإصابة، قال مدرب توتنهام: «نأمل في أن يكون بخير، لقد وضعته على مقاعد البدلاء ونأمل في أن يكون قريبا من العودة» وأضاف: «اللاعبان الآساسيان رودريجو بينتانكو سوف يعودان قريبا من الإيقاف، ونأمل في أن يكون بن ديفز وميكي ليسوا ببعيدين عن العودة كذلك، بالنسبة لمباراة الخميس أمام نوتنجهام، ربما سيعود كل من ديستيني ورودريجو فقط».
ويحتل توتنهام المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

توتنهام
ليفربول
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
"البيئة – أبوظبي": انخفاض استهلاك الأكياس البلاستيكية في إمارة أبوظبي
علوم الدار
"البيئة – أبوظبي": انخفاض كبير في استهلاك الأكياس البلاستيكية بإمارة أبوظبي
اليوم 10:19
يوفنتوس.. 25 مباراة دون هزيمة
الرياضة
يوفنتوس.. 25 مباراة دون هزيمة
اليوم 10:15
"أدنوك للحفر" تستقبل منصتي حفر بحريتين جديدتين
اقتصاد
"أدنوك للحفر" تستقبل منصتي حفر بحريتين جديدتين
اليوم 10:11
محمد صلاح.. أرقام تاريخية جديدة في «البريميرليج»
الرياضة
محمد صلاح.. أرقام تاريخية جديدة في «البريميرليج»
اليوم 10:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©