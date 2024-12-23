مدرب توتنهام: هزيمة ليفربول مؤلمة!!



لندن (د ب أ)

أبدى الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، أسفه للخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريقه بنتيجة 6/3 أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال مدرب توتنهام في تصريحات للموقع الرسمي لناديه عقب نهاية اللقاء: «بالطبع هزيمة مؤلمة بالنسبة لنا وليفربول فريق رائع وكانوا رائعين للغاية، لقد افتقدنا قدرا من الحيوية بالتأكيد، لكن هذا هو الموقف الذي نحن به الآن، لقد كانت المباراة صعبة وبعيدة علينا كثيرا».

وأضاف: «لم أقلل أبدا من التزام اللاعبين ومجهودهم، كانوا دائما مهتمين وواثقين من العمل الذي نقوم به، وكانت عودتنا في النتيجة دليل على ذلك، لكنك تحتاج إلى أن تكون في مستوى آخر جسديا ومن حيث الإمكانيات من أجل أن تقوم بما تريده أمام الفرق الكبيرة، لقد كانوا رائعين جدا».

وبحديثه عن المدافع ديستيني أودوجي الذي تعافى من الإصابة، قال مدرب توتنهام: «نأمل في أن يكون بخير، لقد وضعته على مقاعد البدلاء ونأمل في أن يكون قريبا من العودة» وأضاف: «اللاعبان الآساسيان رودريجو بينتانكو سوف يعودان قريبا من الإيقاف، ونأمل في أن يكون بن ديفز وميكي ليسوا ببعيدين عن العودة كذلك، بالنسبة لمباراة الخميس أمام نوتنجهام، ربما سيعود كل من ديستيني ورودريجو فقط».

ويحتل توتنهام المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.