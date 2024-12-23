يوفنتوس.. 25 مباراة دون هزيمة



تورينو (رويترز)

فاز يوفنتوس 2-1 على ملعب مونزا متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي بفضل هدفي وستون ماكيني ونيكولاس جونزاليس ليساعدا الفريق في إنهاء سلسلة من أربعة تعادلات في المسابقة.

وتقدم يوفنتوس للمركز السادس برصيد 31 نقطة متأخرا بفارق تسع نقاط عن أتلانتا المتصدر الذي تغلب 3-2 على إمبولي، فيما ظل مونزا في قاع الترتيب بعشر نقاط بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.

مدد فوز الفريق القادم من تورينو مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري إلى 25 مباراة باحتساب مباريات الموسم الماضي، وهي أطول سلسلة في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، لكن تعادله عشر مرات جعله يتأخر في المنافسة على اللقب.

وافتتح يوفنتوس التسجيل في الدقيقة 14 عندما أرسل ماكيني تسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية، لكن مونزا أدرك التعادل بعد ثماني دقائق بواسطة سامويل بيرينديلي بتسديدة مباشرة رائعة عقب تمريرة عرضية.

وحمل هدف صاحب الأرض مفارقة ساخرة إذ أن سامويل هو نجل أليساندرو بيرينديلي لاعب يوفنتوس السابق الذي شارك في 305 مباريات مع الفريق وفاز معه بثلاثة ألقاب للدوري.

واستعاد يوفنتوس تقدمه في الدقيقة 39 عندما وضع جونزاليس الكرة في الشباك بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء.

وواجه مدرب يوفنتوس تياجو موتا مشكلة في الشوط الأول عندما اضطر لاستبدال لاعب الوسط تيون كوبمينيرز بعد معاناته من مشكلة في الفخذ، وأدخل كيفرين تورام بدلا منه.

وكان الشوط الثاني هادئا إلى حد كبير، لكن كينان يلديز كاد أن يسجل الهدف الثالث للفريق الزائر بضربة رأس في الدقائق الأخيرة، لكن حارس مرمى مونزا ستيفانو توراتي تصدى للكرة ببراعة من مسافة قريبة.

ورغم أن مونزا نجح في اكتساب الزخم في بعض الأحيان في وقت متأخر من المباراة لكن لم يتمكن أي من الفريقين من تغيير النتيجة، ليعود يوفنتوس بالنقاط الثلاث إلى تورينو.