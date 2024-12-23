الإثنين 23 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يوفنتوس.. 25 مباراة دون هزيمة

يوفنتوس.. 25 مباراة دون هزيمة
23 ديسمبر 2024 10:15

 
تورينو (رويترز)
فاز يوفنتوس 2-1 على ملعب مونزا متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي بفضل هدفي وستون ماكيني ونيكولاس جونزاليس ليساعدا الفريق في إنهاء سلسلة من أربعة تعادلات في المسابقة.

أخبار ذات صلة
أتالانتا يعزز صدارته للدوري الإيطالي
مدرب إنتر ميلان يتوقع معركة في «الكالشيو»!

وتقدم يوفنتوس للمركز السادس برصيد 31 نقطة متأخرا بفارق تسع نقاط عن أتلانتا المتصدر الذي تغلب 3-2 على إمبولي، فيما ظل مونزا في قاع الترتيب بعشر نقاط بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.
مدد فوز الفريق القادم من تورينو مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري إلى 25 مباراة باحتساب مباريات الموسم الماضي، وهي أطول سلسلة في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، لكن تعادله عشر مرات جعله يتأخر في المنافسة على اللقب.
وافتتح يوفنتوس التسجيل في الدقيقة 14 عندما أرسل ماكيني تسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية، لكن مونزا أدرك التعادل بعد ثماني دقائق بواسطة سامويل بيرينديلي بتسديدة مباشرة رائعة عقب تمريرة عرضية.
وحمل هدف صاحب الأرض مفارقة ساخرة إذ أن سامويل هو نجل أليساندرو بيرينديلي لاعب يوفنتوس السابق الذي شارك في 305 مباريات مع الفريق وفاز معه بثلاثة ألقاب للدوري.
واستعاد يوفنتوس تقدمه في الدقيقة 39 عندما وضع جونزاليس الكرة في الشباك بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء.
وواجه مدرب يوفنتوس تياجو موتا مشكلة في الشوط الأول عندما اضطر لاستبدال لاعب الوسط تيون كوبمينيرز بعد معاناته من مشكلة في الفخذ، وأدخل كيفرين تورام بدلا منه.
وكان الشوط الثاني هادئا إلى حد كبير، لكن كينان يلديز كاد أن يسجل الهدف الثالث للفريق الزائر بضربة رأس في الدقائق الأخيرة، لكن حارس مرمى مونزا ستيفانو توراتي تصدى للكرة ببراعة من مسافة قريبة.
ورغم أن مونزا نجح في اكتساب الزخم في بعض الأحيان في وقت متأخر من المباراة لكن لم يتمكن أي من الفريقين من تغيير النتيجة، ليعود يوفنتوس بالنقاط الثلاث إلى تورينو. 

اليوفي
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
الكالشيو
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
"البيئة – أبوظبي": انخفاض استهلاك الأكياس البلاستيكية في إمارة أبوظبي
علوم الدار
"البيئة – أبوظبي": انخفاض كبير في استهلاك الأكياس البلاستيكية بإمارة أبوظبي
اليوم 10:19
يوفنتوس.. 25 مباراة دون هزيمة
الرياضة
يوفنتوس.. 25 مباراة دون هزيمة
اليوم 10:15
"أدنوك للحفر" تستقبل منصتي حفر بحريتين جديدتين
اقتصاد
"أدنوك للحفر" تستقبل منصتي حفر بحريتين جديدتين
اليوم 10:11
محمد صلاح.. أرقام تاريخية جديدة في «البريميرليج»
الرياضة
محمد صلاح.. أرقام تاريخية جديدة في «البريميرليج»
اليوم 10:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©