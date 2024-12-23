محمد صلاح.. أرقام تاريخية جديدة في «البريميرليج»

علي معالي (أبوظبي)

لا تمر مباراة من دون أن يضع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بصمته الإيجابية فيها، خلال الموسم الحالي من «البريميرليج»، ومع سداسية «الريدز» في شباك توتنهام في الجولة الـ 17، سجل النجم المصري الكبير رقمين قياسيين جديدين، ليؤكد مباراة بعد الأخرى أنه أسطورة ملعب «أنفيلد».

تمكن محمد صلاح من تسجيل هدفين، وصنع تمريرتين حاسمتين سجل منهما لويس دياز، ودومينيك سوبوسلاي هدفين، ليسجل «الموهوب المصري» رقمين قياسيين آخرين في مباريات الدوري الإنجليزي، ويصل بذلك إلى إجمالي 15 هدفاً و11 تمريرة حاسمة هذا الموسم.



وبهذا أصبح مهاجم ليفربول البالغ من العمر 32 عاماً، أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى تحقيق أرقام قياسية من رقمين (تهديف وصناعة)، في موسم قبل عيد الميلاد، وصلاح هو أيضاً أول لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي يسجل ما لا يقل عن 10 أهداف، ويقدم ما لا يقل عن 10 تمريرات حاسمة في 4 مواسم متتالية.

وبفضل ما فعله محمد صلاح أمام توتنهام، أصبح رابع أفضل هداف في تاريخ ليفربول، برصيد 229 هدفاً في جميع المسابقات، وذلك خلف كل من إيان راش (346)، وروجر هانت (285)، وجوردون هودجسون (241).

واحتفى النادي الإنجليزي الكبير بلاعبه محمد صلاح بأشكال مختلفة بعد المباراة على موقعه الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بنشر العديد من الأرقام والإحصائيات والصور التي تؤكد براعته وموهبته الرائعة، بما قدمه ضد توتنهام، وكذلك بما يقدمه مع «الريدز» في الملاعب الإنجليزية.

7 أرقام لا تنسى

ويمكن حصر ما قدمه محمد صلاح حالياً مع ليفربول في 7 أرقام قياسية مثالية:

1- رابع الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول برصيد 229 هدفاً.

2- الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول وتوتنهام برصيد 11 هدفاً، متجاوزاً هاري كين.

3- أول لاعب في تاريخ «البريميرليج» يسجل ويصنع أكثر من 10 أهداف قبل «الكريسماس».

4- هداف الدوري هذا الموسم برصيد 15 هدفاً.

5- صاحب أعلى معدل تهديفي في 16 مباراة في تاريخ «البريميرليج» بواقع 15 هدفاً.

6- انفرد بترتيب الأكثر صناعة في «البريميرليج» بـ 11 تمريرة هذا الموسم.

7- دخل قائمة أكثر اللاعبين صناعة في تاريخ «البريميرليج» بـ 80 «أسيست»، بالتساوي مع بيكهام في المركز العاشر.