«قفاز بـ 4 أصابع».. أغرب ما يمكن أن تراه في الدوري الإنجليزي

علي معالي (أبوظبي)

أغرب ما يُمكن مشاهدته في ملاعب كرة القدم، قفاز لحارس مرمى بـ 4 أصابع فقط، هذا ما حدث مع أرون رامسديل حارس مرمى فريق ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عاد رامسديل (26 عاماً) من إصابة في إصبعه، وارتدى زوجين مختلفين من القفازات لتجنب عودة الإصابة من جديد.

عاد حارس المرمى الإنجليزي بعد شهر ونصف لحراسة مرمى فريقه ساوثهاميتون، في الجولة الـ 17 أمام فولهام والتي انتهت بالتعادل السلبي، مرتدياً قفازا بـ 4 أصابع حتى لا يخاطر بتكرار الإصابة إصبعه، وجلبت القفازات الخاصة الحظ لرامسديل، الذي حافظ على مرماه بالتعادل 0-0 خارج أرضه، كانت هذه هي النقطة الأولى التي يحصل عليها ساوثهامبتون، بعد 4 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ظهر آرون رامسديل لأول مرة في شيفيلد يونايتد، وتم بيعه مقابل حوالي مليون يورو إلى بورنموث في عام 2017، وبعد إعارتين إلى تشيسترفيلد وويمبلدون (درجة ثالثة حالياً)، وموسم في المرمى في بورنموث، عاد رامسديل إلى شيفيلد يونايتد في عام 2020 مقابل 20.5 مليون يورو، وبعد موسم في مرمى شيفيلد (درجة أولى حالياً)، دفع أرسنال 28 مليون يورو، وكان رامسديل لاعباً أساسياً في مرمى «المدفعجية» لموسمين، ولكن بعد ذلك نقل ميكيل أرتيتا مواطنه ديفيد رايا، لذلك بعد موسمه الثالث في أرسنال، والذي شارك فيه 6 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، تم بيع رامسديل إلى ساوثهامبتون مقابل 21.4 مليون يورو.