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الرياضة

«الشارقة الرياضي» يختتم معسكر القوس والسهم

«الشارقة الرياضي» يختتم معسكر القوس والسهم
23 ديسمبر 2024 15:00


الشارقة (الاتحاد)

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اختتم مجلس الشارقة الرياضي فعاليات المعسكر الخاص بمدربي ولاعبي القوس والسهم بأندية الشارقة الذي امتد لفترة اسبوع، بحضور الخبير الألماني مارتن فريدريك الذي حاضر في المعسكر بدعوة خاصة من مجلس الشارقة الرياضي، ويعد من أميز خبراء اللعبة على مستوى العالم.
تضمنت فعاليات المعسكر تقديم 10 محاضرات نظرية، و5 عملية، بحضور 10 مدربين من مدربي أندية الإمارة، إضافة إلى اللاعبين، وحققت الأهداف المنشودة منها، كما تمت زيارات إلى أندية الشارقة الرياضي والبطائح والحمرية وخورفكان الرياضي والمدام ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسط تفاعل كبير من المشاركين في الكورس، كما تم تكريم الخبير الألماني في مقر مجلس الشارقة الرياضي، بحضور عيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس الذي تقدم بالشكر له على العمل المميز وبما يعكس حرص مجلس الشارقة الرياضي على الإهتمام بتبادل الخبرات مع الجهات الخارجية وخبراء الألعاب لتطوير اللعبة بالإمارة، كما أشاد فريدريك بالبنى التحتية الرائعة التي تتميز بها أندية الإمارة، والاهتمام الكبير بتطوير الكوادر التدريبية ومستويات لاعبي القوس والسهم بأندية الشارقة الرياضي وخورفكان والحمرية والبطائح ودبا الحصن والمدام ومليحة. وتم في اليوم الأخير من المعسكر توزيع الشهادات على المدربين المشاركين.
وأشار محمد عبيد الحصان، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، إلى أن المعسكر التدريبي جاء مهماً بالنسبة للمدربين واللاعبين في الإمارة للاستفادة من الخبير الألماني فريدريك، وبما يؤكد الاهتمام الكبير للمجلس بتوفير كل الفرص التي تسهم دائماً في تطوير المقدرات للمدربين واللاعبين، ويقود إلى الوصول للأهداف العليا، وتحقيق البطولات والإنجازات باسم الإمارة.

مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال الحزامي
رماية القوس والسهم
اتحاد القوس والسهم
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