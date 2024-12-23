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الرياضة

90 ثانية.. قناة جديدة للتواصل مع جماهير خورفكان

90 ثانية.. قناة جديدة للتواصل مع جماهير خورفكان
23 ديسمبر 2024 15:30


فيصل النقبي (خورفكان) 

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اطلقت شركة خورفكان لكرة القدم مجموعة من البرامج الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي للنادي لتعزيز العلاقات مع الجماهير والتواصل معهم بالشكل الأمثل، وستكون البداية مع برنامج يحمل عنوان 90 ثانية، وهو برنامج جديد أساسه الجمهور الذي يطرح من خلاله الأسئلة التي يرغب بتوجيهها للاعبين، وتكون الأسئلة رياضية واجتماعية ومتنوعة.
وسيتم اختيار لاعب في كل فترة، وسيفتح باب الأسئلة على خاصية «القصص» (ستوري) لحساب إنستجرام نادي خورفكان لكرة القدم، وسيتم الإعلان عن عدد من البرامج الجديدة، خلال الفترة القادمة، من أجل الهدف نفسه.
من جانب آخر، يواصل الفريق الأول تدريباته اليومية تحت قيادة المدرب الوطني عبد المجيد النمر، حيث سيخوض مباراة ودية في نهاية هذا الأسبوع، استعداداً لاستئناف منافسات الدوري.

نادي خورفكان
مواقع التواصل الاجتماعي
دوري أدنوك للمحترفين
خليجي 26
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