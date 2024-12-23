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الرياضة

جارسيا: جاهزون لـ «مرتدات عُمان» في «خليجي 26»

جارسيا: جاهزون لـ «مرتدات عُمان» في «خليجي 26»
23 ديسمبر 2024 16:00


مصطفى الديب (الكويت)

وصف لويس جارسيا، مدرب منتخب قطر، مواجهة عُمان بالصعبة، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم: أمامنا مواجهة من العيار الثقيل، ومنتخب عُمان لديه قوة كبيرة، خاصة في خط الوسط، وكذلك يتميز بالقدرة على بناء هجمات مرتدة بشكل سريع.

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وأكد أن لاعبيه جاهزون لهذه المواجهة، وكذلك لصد الهجوم المرتد لعمان، مشدداً على أن الجميع جاهز، وسيتم اختيار التشكيلة المناسبة لهذه المباراة، وفيما يخص الغيابات قال: لا نعاني أي غيابات، وسوف نرى المستجدات خلال التدريب الأخير.

وأكد أن مشاركة أكرم عفيف في مباراة الإمارات أمر طبيعي، والمناورة جزء من كرة القدم، وفيما يخص الدفع بالوجوه الشابة، أكد أنه أمر طبيعي، ولابد أن يحدث حتى يتسنى للشباب الحصول على فرص واكتساب خبرات، من أجل حمل راية الكرة القطرية في المستقبل.

منتخب قطر
منتخب قطر لكرة القدم
خليجي 26
منتخب عمان
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