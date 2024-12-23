«زين» تدعم كتاب «دورة التاريخ والذكريات»

الكويت (الاتحاد)

أعلنت زين عن دعمها لكتاب «شيّبتني كأس الخليج.. دورة التاريخ والذكريات» من تأليف الناقد الرياضي الإماراتي محمد الجوكر الذي يحكي قصّة بطولة كأس الخليج العربي لكرة لقدم، وُيسلّط الضوء على العلاقات الكويتية الإمارتية العريقة، وذلك بالتزامن مع انطلاقة بطولة خليجي 26.

وبهذه المناسبة، استضاف مركز زين للابتكار (ZINC) بمقر الشركة الرئيس في الشويخ د. مطر النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت ومحمد الجوكر مؤلّف الكتاب، بحضوروليد الخشتي الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وفريق الشركة.

يسرد الكتاب التاريخ العريق لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم على مر السنوات منذ انطلاقتها الأولى في عام 1970، وأهم محطاتها، وتُسلّط فصوله الضوء على العلاقات التاريخية المُتجذّرة بين الأشقاء وبالأخص العلاقات الكويتية الإماراتية، واهتمام قادة الخليج بدعم الرياضة وتنميتها، كما يُعرِّف الكتاب باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ودوره الكبير في تنظيم البطولة، وأهم الإنجازات التي حققها.

وأعربت زين عن فخرها بالنجاح الكبير الذي حقّقه حفل افتتاح بطولة (خليجي زين 26) تحت رعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المُفدّى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأشادت باللوحة الفنية التي قدّمتها فقرات الحفل للتراث العربي الخليجي، والتركيز على توحيد الرؤية الخليجية للمضي قُدماً نحو مُستقبل مُشرق.

وأوضحت زين الشريك الرسمي للبطولة، أن فعاليات الحفل كانت مبهرة وتليق بصورة ومكانة الكويت في المحافل الرياضية الدولية والعالمية، حيث جسدت تراث وثقافات الشعوب الخليجية، وعكست وحدة الترابط والرؤية والهوية المشتركة، ونقلت فقرات الحفل صورة حيوية لحياة البحر والبر، والتي أبرزتها بالتقنيات الحديثة، في إشارة إلى شعار منافسات البطولة «المستقبل خليجي».

وقدمت اللجنة المنظمة العليا لبطولة «خليجي زين 26» حفلاً استثنائياً لافتتاح منافسات البطولة، الذي حظى بإشادة واسعة لدى الأوساط السياسية والرياضية، وكان لافتاً ما قدّمته آخر فقرات الحفل باستعراض أعلام الدول الـ 8 المشاركة في منافسات البطولة، وعرض لقطات أرشيفية من البطولات السابقة لدورات كأس الخليج العربي.