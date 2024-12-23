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الرياضة

نورا المرزوقي تحلل «خليجي 26»

نورا المرزوقي تحلل «خليجي 26»
23 ديسمبر 2024 16:43


مصطفى الديب (الكويت)

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تشارك الدكتورة نورا المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، واللجنة الطبية والعلوم الرياضية في الاتحاد الدولي للعبة، في تحليل مباريات «خليجي زين 26» عبر القناة الأولى في تلفزيون الكويت، كأول امرأة عربية وإماراتية متخصصة ومعتمدة في التحليل الفني لكرة القدم.
وقالت الدكتورة نورا المرزوقي إن مشاركتها في التحليل الفني لمباريات خليجي«زين 26»، إضافة مهمة لمسيرتها المهنية، ومن شأن خوض هذه التجربة أن تعزز خبراتها في مجال التحليل، وأوضحت أنها حصلت على الماجستير المهني من جامعة كامبريدج البريطانية في الإدارة الرياضية عن دور العلاقات العامة في أندية كرة القدم، بجانب حصولها على دبلوم التحليل الفني في كرة القدم، والتحاقها ببرنامج الدبلوم الفني في «السكاونتج» من أكاديمية برشلونة في إسبانيا 2025 - 2026.
وأضافت:" المرأة الإماراتية أثبتت قدراتها في جميع المجالات، بفضل دعم القيادة الرشيدة وتمكينها من المهارات والقدرات التي تعزز دورها في المجتمع، وعكس الصورة المميزة عنها.
وتوجهت المرزوقي بالشكر والتقدير إلى معالي عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي على كلماته المشجعة لها خلال افتتاح المركز الإعلامي للبطولة، وتمنياته لها بالتوفيق في مسيرتها التحليلية التي انطلقت من الكويت.

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